fb ig video ETtoday search mobile

桂綸鎂從影20年忠於自我的選擇　「直面內心的自在才是真正的美麗」

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

找到生命的符碼，自由飛揚

不久前，一向保有自適私領域，生活低調恬靜的桂綸鎂，在好友陳柏霖邀請下，參與了實境節目《極島森林》錄影，讓人窺見她私下另一面的率性真誠。兩人自電影《藍色大門》合作認識以來，有逾20年的老交情，看著他們一同露營、爬山旅行，熟悉的互動相處中，挾帶著專屬默契的純真調皮與旺盛好奇心，頻頻逗嘴也互相照應，深入東台灣大地，探索自然的奧妙；從日月山河到皎皎星辰，感受並敬畏天地萬物生態美，也同時見證彼此從17、18歲年少花漾至今，一路相知相惜，很日常也很珍貴的情誼。

節目中，桂綸鎂形容陳柏霖就像太陽一樣，讓好似植物的她能很有安全感地待在向光性的明亮裡，心變得很開闊。柏霖則稱小鎂是個內心力量強大、很堅強的人，語帶真摯道述她「很真實、很活在當下！」

桂綸鎂這般走一步，有一步的風景；進一步，有一步的歡喜。無怪乎眾人皆愛她自洽的淡然、愛她自在的靈動、愛她自由的精神。正如拍攝的此刻，戴上CHANEL全新創作《1932》頂級珠寶系列的桂綸鎂，將各種汲取於天空的慧星、月亮和太陽等天文符碼的簡約造型，在身心都優雅的形象氛圍中，隨著光暈的燦輝舞動，眼眉間氣場全開的韻律，「我感覺像在飛揚，但多了個性與力量，如同回到香奈兒女士當年創作的概念一樣，希望星系間的能量能讓大家飛揚起來，相信自己女性內在能量的Power！」透過鏡頭，每一幀都蘊含著她專屬的詩意，閃耀著宇宙萬物與她獨有的光芒，給人如沐春風般的生命力。

欣賞日常美好，忘卻危機

在某種意義上，漫漫的歷史長廊，小鎂像是帶領我們跨時空感受90年前，美國華爾街股災後，全球漫延著一片陰鬱雲靄，世界萬物彷彿被按下暫停鍵。「在1932晦暗的年代，厭倦缺乏生機的香奈兒女士，在那個當下沒有放棄追尋希望、追尋夢想，而透過最美麗的事物，也就是珠寶，賦予女性身體自由並以奢華為其妝點，讓整個世界可以再閃亮起來、再充滿新生。」表達出「忘卻危機最好的方法，就是讓雙眼盡情欣賞美好的新事物。」這個概念也讓她有感於這兩年多來，疫情發生的關係，讓原本生活的美好蒙上一層灰，多少都有些負面情緒，「或許可稱為傷心年代，可能有著感傷，可是永遠不要放棄希望，勇敢去面對生活，就算生活本身有點艱難。」小鎂說，這是本身就很正向積極，並實踐心中理念的香奈兒女士，很打動她在現今大家所遇到的狀況，認為我們也該以此方式前進，「回歸生活的本質，找到生命的符碼，迎接世界的新局。」

在後疫情時代生活步調變得走走停停的這段日子，小鎂更體悟到家人朋友能共聚好好吃個飯就很難得，「對於怎麼讓生活舒服變得很重要，那些世人認定的功成名就都成了身外之物，而在追求人生價值的同時，好好看看自己擁有什麼，去珍惜每一刻與人相處的時光，是現在甚至到未來更重要的事。」所以往往大家在忙碌時看不到身邊稍縱即逝的美麗時刻，「其實試著把目光看回到日常小事上，或許會發現生活本身是很豐富的。」

成為我自己的與眾不同

身為演員的桂綸鎂，與時髦先鋒香奈兒女士，像是超越了平行時空兩相映照，都有著與生俱來的璨光，而在熱鬧喧嘩的時尚和演藝圈，符合香奈兒女士的名言「想要無可取代，你就必須永遠保持與眾不同。」小鎂對此謙說，「我只是一直在成為我自己，在不同的階段忠於自我的選擇，誠實面對也依循每一個感受，去做當下覺得最喜歡的決擇。」或許也因如此，「才沒有一直向外探求別人怎麼看我、別人怎麼想我。」

小鎂覺得自由對她而言是有選擇的權利，「每個人都在人生的路途上不斷去尋找自己相信的價值觀，它可能不會是恆定的，但在不斷的改變當中，勇敢去找到那份信念的可貴。」不過這對演員桂綸鎂來說，「演戲能帶我真正身歷其境到不同人物的生命當中。每當我認真去詮釋角色、認真去研究這個人是怎麼想的、怎麼生活的……我的世界就會變得很大，包容度會更寬廣。」眼睛裡有光的她說，「作為演員，必須退下很多的自己去成為空殼，去好好認識角色的價值觀，因而又多認識一個人的思考，讓我對於人的理解度也更大些。」是演員這份職業，成就了小鎂能活過每位風格百變獨有的自己。

角色是關照自我的鏡子

今年九月底，小鎂睽違14年重返劇集拍攝完成的華語影集《台北女子圖鑑》上線播出，她飾演從台南北上到台北打拼20年的女主角林怡姍。描繪初出茅廬的大學畢業生，在滿腔熱血、青春懵懂，勇敢向前踏入職場歷經社會磨練，在市井阡陌間幾段感情挫折後，一步步追求自我蛻變為40歲淡然珍視的心路歷程。對道地台北人的她，與以往演出不同處是挑戰跨世代年齡的演出，成了小鎂的人生養分。

「其中最難得的是能透過一台機器將這一切記錄下來，如同一面鏡子觀照自己不同階段的成長。」好像也讓她重新回望生命中的幾個部分，而有感而發地希望大家看到這個角色，會有那麼一刻覺得她是你們的朋友，都曾在工作上受挫，或在愛情中跌倒，但從中都會從她豐沛飽滿的人生故事，有所內心力量的獲得。加上也許藉由角色將大家說不出口的難過、經驗敘述出來，讓觀眾會有種微妙契合的感同身受，而覺得被擁抱。

直面內心比較自在

有長長演員履歷表的小鎂，透過表演映射出她出道20年的轉變，總是嚴以律己看待自我，過往總是想太多的她而今懂得放過自己。她回想起幾年前到巴黎CHANEL香水展，那時有段語錄寫著中文的意思是「美麗從你決定成為自己的那一刻開始。」讓小鎂很有感觸，「常常人的行為跟內心感受是矛盾跟衝突的，那是因為沒辦法誠實接受真實的自己，而就不會呈現最自在、最好看的模樣。」而她可能在這時間軸中，「經由面臨很多抉擇的過程裡，慢慢認識自己和每個階段不同的思考方式，會去接受原來的自己，漸漸擁抱不完美的缺點跟遺憾時，那個直面內心的自在才會是真正的美麗！就會擁有自我獨一無二的樣子。」

曾經的躁動焦急都是成長時，時間給予的禮物，也是尋求安然舒適的必經之路。如今依然也會感到迷惘的小鎂，「現在不知該怎麼選擇時，還是期盼自己跟小時候一樣，勇敢做決定，然後去喜歡這個決定，並做到能力所及的好。」她笑說，「以前都會許願要平靜一點、放鬆一點、從容一點，不要那麼糾結。」逐漸朝這方向前進的小鎂，從影20年來，最想讚許自己的地方「就是不輕言放棄自己認真做的每個選擇！」

問及是否已「成為理想中的大人？」不太會設人生清單或規劃目標的小鎂回說，「我沒有一個最終的理想樣子，但還蠻喜歡現在的自己，跟所選擇的生活。只想把握當下，盡興享受其中，把事情做好，就好像堆磚塊或疊積木，每一個都是你喜歡的樣子，全部疊起來後，也就會是自己喜歡的整體。」並始終相信好好用等待拍戲的時間做好準備，那些期望的事物也會更靠近自己。

簡單生活，做世界的旁觀者

小鎂保有演員純淨如初的心，平凡的日常就是她響往的生活，「我是很需要簡單生活的人。」從以前到現在都保有如此不變的自求簡樸，談到最大的改變，「是以前我蠻直線式的執拗，現已有能力去面對不同的聲音時，轉個念、轉個向，或試著去理解，再找出能接受的方式做調整。」

逐步鬆弛有度於方方面面的小鎂，在戲外需要絕對安靜的獨處空間，接著聊到方今影視圈流行多重宇宙、平行世界的母題，好奇問她最想擁有的特異功能為何？生性不太能適應複雜人際關係與生活樣貌的她莞爾答說：「隱形斗篷！因為我蠻害羞的，在人多的地方，會緊張笨於表達，講話沒辦法很順暢。但又很愛一群人在一起，喜歡觀察大家；如果能穿上隱形斗篷，就可以躲起來不被看見，就能避免羞怯被發現，更能自在地和大家同在一起。」

創造扮演過各式各樣人生角色的桂綸鎂，每次與劇中人物相遇，都展現她的人生演技，開啟世界更豐富的面貌，如何的在？如何的活？如何的經歷？但私下想靜靜做世界旁觀者的她，只願能一如既往的真，永保自由的心，自我著，燦動著，做最純粹的自己。

我只是一直在成為我自己，在不同的階段忠於自我的選擇，誠實面對也依循每一個感受，去做當下覺得最喜歡的決擇。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

專訪／入圍金曲新人、創作才女黃瑋昕：真正喜歡的只要夠堅持，就會找到一條路

專訪《初戀慢半拍》徐若瑄、柯震東：「跟著愛的魔幻勇氣一起去成長！」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 桂綸鎂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合 史上最年輕球王的勞力士太夯！　黑面Daytona超定價才搶得到 別被戀愛沖昏頭！有自己生活節奏、掌握立場　才能擁有吸男魅力 跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍 安海瑟薇現身美網觀眾席造型太絕！　白襯衫「綁出女神比例」零失誤 楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面