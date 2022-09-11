桂綸鎂從影20年忠於自我的選擇　「直面內心的自在才是真正的美麗」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

找到生命的符碼，自由飛揚

不久前，一向保有自適私領域，生活低調恬靜的桂綸鎂，在好友陳柏霖邀請下，參與了實境節目《極島森林》錄影，讓人窺見她私下另一面的率性真誠。兩人自電影《藍色大門》合作認識以來，有逾20年的老交情，看著他們一同露營、爬山旅行，熟悉的互動相處中，挾帶著專屬默契的純真調皮與旺盛好奇心，頻頻逗嘴也互相照應，深入東台灣大地，探索自然的奧妙；從日月山河到皎皎星辰，感受並敬畏天地萬物生態美，也同時見證彼此從17、18歲年少花漾至今，一路相知相惜，很日常也很珍貴的情誼。

節目中，桂綸鎂形容陳柏霖就像太陽一樣，讓好似植物的她能很有安全感地待在向光性的明亮裡，心變得很開闊。柏霖則稱小鎂是個內心力量強大、很堅強的人，語帶真摯道述她「很真實、很活在當下！」

桂綸鎂這般走一步，有一步的風景；進一步，有一步的歡喜。無怪乎眾人皆愛她自洽的淡然、愛她自在的靈動、愛她自由的精神。正如拍攝的此刻，戴上CHANEL全新創作《1932》頂級珠寶系列的桂綸鎂，將各種汲取於天空的慧星、月亮和太陽等天文符碼的簡約造型，在身心都優雅的形象氛圍中，隨著光暈的燦輝舞動，眼眉間氣場全開的韻律，「我感覺像在飛揚，但多了個性與力量，如同回到香奈兒女士當年創作的概念一樣，希望星系間的能量能讓大家飛揚起來，相信自己女性內在能量的Power！」透過鏡頭，每一幀都蘊含著她專屬的詩意，閃耀著宇宙萬物與她獨有的光芒，給人如沐春風般的生命力。

欣賞日常美好，忘卻危機

在某種意義上，漫漫的歷史長廊，小鎂像是帶領我們跨時空感受90年前，美國華爾街股災後，全球漫延著一片陰鬱雲靄，世界萬物彷彿被按下暫停鍵。「在1932晦暗的年代，厭倦缺乏生機的香奈兒女士，在那個當下沒有放棄追尋希望、追尋夢想，而透過最美麗的事物，也就是珠寶，賦予女性身體自由並以奢華為其妝點，讓整個世界可以再閃亮起來、再充滿新生。」表達出「忘卻危機最好的方法，就是讓雙眼盡情欣賞美好的新事物。」這個概念也讓她有感於這兩年多來，疫情發生的關係，讓原本生活的美好蒙上一層灰，多少都有些負面情緒，「或許可稱為傷心年代，可能有著感傷，可是永遠不要放棄希望，勇敢去面對生活，就算生活本身有點艱難。」小鎂說，這是本身就很正向積極，並實踐心中理念的香奈兒女士，很打動她在現今大家所遇到的狀況，認為我們也該以此方式前進，「回歸生活的本質，找到生命的符碼，迎接世界的新局。」

在後疫情時代生活步調變得走走停停的這段日子，小鎂更體悟到家人朋友能共聚好好吃個飯就很難得，「對於怎麼讓生活舒服變得很重要，那些世人認定的功成名就都成了身外之物，而在追求人生價值的同時，好好看看自己擁有什麼，去珍惜每一刻與人相處的時光，是現在甚至到未來更重要的事。」所以往往大家在忙碌時看不到身邊稍縱即逝的美麗時刻，「其實試著把目光看回到日常小事上，或許會發現生活本身是很豐富的。」

成為我自己的與眾不同

身為演員的桂綸鎂，與時髦先鋒香奈兒女士，像是超越了平行時空兩相映照，都有著與生俱來的璨光，而在熱鬧喧嘩的時尚和演藝圈，符合香奈兒女士的名言「想要無可取代，你就必須永遠保持與眾不同。」小鎂對此謙說，「我只是一直在成為我自己，在不同的階段忠於自我的選擇，誠實面對也依循每一個感受，去做當下覺得最喜歡的決擇。」或許也因如此，「才沒有一直向外探求別人怎麼看我、別人怎麼想我。」

小鎂覺得自由對她而言是有選擇的權利，「每個人都在人生的路途上不斷去尋找自己相信的價值觀，它可能不會是恆定的，但在不斷的改變當中，勇敢去找到那份信念的可貴。」不過這對演員桂綸鎂來說，「演戲能帶我真正身歷其境到不同人物的生命當中。每當我認真去詮釋角色、認真去研究這個人是怎麼想的、怎麼生活的……我的世界就會變得很大，包容度會更寬廣。」眼睛裡有光的她說，「作為演員，必須退下很多的自己去成為空殼，去好好認識角色的價值觀，因而又多認識一個人的思考，讓我對於人的理解度也更大些。」是演員這份職業，成就了小鎂能活過每位風格百變獨有的自己。

角色是關照自我的鏡子

今年九月底，小鎂睽違14年重返劇集拍攝完成的華語影集《台北女子圖鑑》上線播出，她飾演從台南北上到台北打拼20年的女主角林怡姍。描繪初出茅廬的大學畢業生，在滿腔熱血、青春懵懂，勇敢向前踏入職場歷經社會磨練，在市井阡陌間幾段感情挫折後，一步步追求自我蛻變為40歲淡然珍視的心路歷程。對道地台北人的她，與以往演出不同處是挑戰跨世代年齡的演出，成了小鎂的人生養分。

「其中最難得的是能透過一台機器將這一切記錄下來，如同一面鏡子觀照自己不同階段的成長。」好像也讓她重新回望生命中的幾個部分，而有感而發地希望大家看到這個角色，會有那麼一刻覺得她是你們的朋友，都曾在工作上受挫，或在愛情中跌倒，但從中都會從她豐沛飽滿的人生故事，有所內心力量的獲得。加上也許藉由角色將大家說不出口的難過、經驗敘述出來，讓觀眾會有種微妙契合的感同身受，而覺得被擁抱。

直面內心比較自在

有長長演員履歷表的小鎂，透過表演映射出她出道20年的轉變，總是嚴以律己看待自我，過往總是想太多的她而今懂得放過自己。她回想起幾年前到巴黎CHANEL香水展，那時有段語錄寫著中文的意思是「美麗從你決定成為自己的那一刻開始。」讓小鎂很有感觸，「常常人的行為跟內心感受是矛盾跟衝突的，那是因為沒辦法誠實接受真實的自己，而就不會呈現最自在、最好看的模樣。」而她可能在這時間軸中，「經由面臨很多抉擇的過程裡，慢慢認識自己和每個階段不同的思考方式，會去接受原來的自己，漸漸擁抱不完美的缺點跟遺憾時，那個直面內心的自在才會是真正的美麗！就會擁有自我獨一無二的樣子。」

曾經的躁動焦急都是成長時，時間給予的禮物，也是尋求安然舒適的必經之路。如今依然也會感到迷惘的小鎂，「現在不知該怎麼選擇時，還是期盼自己跟小時候一樣，勇敢做決定，然後去喜歡這個決定，並做到能力所及的好。」她笑說，「以前都會許願要平靜一點、放鬆一點、從容一點，不要那麼糾結。」逐漸朝這方向前進的小鎂，從影20年來，最想讚許自己的地方「就是不輕言放棄自己認真做的每個選擇！」

問及是否已「成為理想中的大人？」不太會設人生清單或規劃目標的小鎂回說，「我沒有一個最終的理想樣子，但還蠻喜歡現在的自己，跟所選擇的生活。只想把握當下，盡興享受其中，把事情做好，就好像堆磚塊或疊積木，每一個都是你喜歡的樣子，全部疊起來後，也就會是自己喜歡的整體。」並始終相信好好用等待拍戲的時間做好準備，那些期望的事物也會更靠近自己。

簡單生活，做世界的旁觀者

小鎂保有演員純淨如初的心，平凡的日常就是她響往的生活，「我是很需要簡單生活的人。」從以前到現在都保有如此不變的自求簡樸，談到最大的改變，「是以前我蠻直線式的執拗，現已有能力去面對不同的聲音時，轉個念、轉個向，或試著去理解，再找出能接受的方式做調整。」

逐步鬆弛有度於方方面面的小鎂，在戲外需要絕對安靜的獨處空間，接著聊到方今影視圈流行多重宇宙、平行世界的母題，好奇問她最想擁有的特異功能為何？生性不太能適應複雜人際關係與生活樣貌的她莞爾答說：「隱形斗篷！因為我蠻害羞的，在人多的地方，會緊張笨於表達，講話沒辦法很順暢。但又很愛一群人在一起，喜歡觀察大家；如果能穿上隱形斗篷，就可以躲起來不被看見，就能避免羞怯被發現，更能自在地和大家同在一起。」

創造扮演過各式各樣人生角色的桂綸鎂，每次與劇中人物相遇，都展現她的人生演技，開啟世界更豐富的面貌，如何的在？如何的活？如何的經歷？但私下想靜靜做世界旁觀者的她，只願能一如既往的真，永保自由的心，自我著，燦動著，做最純粹的自己。

我只是一直在成為我自己，在不同的階段忠於自我的選擇，誠實面對也依循每一個感受，去做當下覺得最喜歡的決擇。

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