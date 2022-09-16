IKEA霜淇淋年銷百萬支　「一支3效」用10元做3件事

▲這兩年IKEA積極用多種口味霜淇淋誘客回溫，屢屢在網路上炒出話題。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都知道來自瑞典的IKEA是家具商，但比起全球消費者，台灣民眾對於IKEA的基本概念除了家具之外，還有餐廳與美食。早在2018年，台灣市場IKEA食品的銷售比重，就已經破全球分店紀錄，餐廳經常滿座，更別提等候在賣場收銀台外的美食小舖、招牌上面的10元雙淇淋有多吸引台灣人，官方估計每4個人經過，就有1人買單。

▲日前全球首間「IKEA百元快閃店」開幕，小空間店內也提供霜淇淋與熱狗等小食，讓民眾有逛、有吃。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

說到霜淇淋，可說是IKEA的鎮店之寶，在經過長長的迷宮走道、數千件家具家飾商品經過眼簾之後，你可能出現了一點倦怠感，但在出口旁品嚐一支物超所值的霜淇淋之後，小小的不滿或疲累就這樣煙消雲散，因為10元的價格有賺到的感覺，「或許下次我可以專程來吃一支」，但下次進店要買霜淇淋的時候，多半都會有「不然就順便逛逛吧」的念頭。

一支10元的冰淇淋，擁有想像不到的力量與潛在功能，IKEA創辦人英格瓦坎普拉（Ingvar Kamprad），是全世界最會行銷的人之一，早在1957年代IKEA就提供「員工旅遊」的福利，這在當時可是相當新潮，英格瓦要求員工需攜帶IKEA的產品出去旅遊，因為順便能為品牌打廣告，這種絕不放棄任何機會的思維，讓「霜淇淋」這關鍵字擁有豐富的行銷意涵。

▲IKEA創辦人坎普拉Ingvar Kamprad。（圖／達志影像／美聯社）

▲早期員工出外旅遊的照片，遊玩還會順便為品牌打廣告。（圖／記者蔡惠如攝）

許多人都知道，英格瓦是出了名的節儉，出國只坐經濟艙，還傳出他都利用出差中國的機會理髮，只因為「比較便宜」，因此，他雖是個億萬富翁，卻相當懂得精打細算、節儉與預算有限的人的思維。

「低價創造無價」一直是IKEA數十年來的銷售重點之一，10元的霜淇淋在考量物料、人力幾乎接近成本甚至虧本的情況下，卻能讓消費者植入「IKEA有低價的好東西」的概念，跟其他品牌一年需花費數百萬、數千萬做廣告宣傳的效益相比，一點都不落人後。

第二便是源自心理學的「終峰定律」，概念很簡單，一個關係往來平淡的朋友，在急需要幫忙時幫了你一個大忙，跟平常來往熱絡、時常幫助你一些小事的好友而言，你可能這輩子都會記得他的恩情。人對事情的印象往往來自2個記憶點，一個就是最強體驗的時刻，另一個就是收尾時的最後感受。而IKEA的霜淇淋，就是「收尾」用的，在甜滋滋又沒有售價負擔的輕鬆體驗下，奠定美好回憶，會讓消費者再次回來這間店鋪。

第三則是顯而易見的，沒人想在餓肚子的時候逛街，解決消費者空虛的胃，他們不但在賣場停留得更久，而且成交與提袋率也會變高。

這樣「一支3效」的霜淇淋，剛好降落在超愛吃霜淇淋的台灣市場上，呈現了雙效加成般的氣勢，台灣IKEA表示，每4名進店民眾，就有1人購買霜淇淋，「買單率」高達25%，業界推估，IKEA台灣7店每年到訪人次可破1000萬次，所以霜淇淋的銷量每年至少250萬支至300萬支，以單支10元推算，光賣霜淇淋，一年就有2500萬至3000萬元的業績規模。

▲IKEA在新莊甚至推出了限定霜淇淋店。（圖／業者提供）

雖然這樣的數字，比起麥當勞這種年銷最高可破2000萬支相比，還算一塊小蛋糕，但IKEA在台店家數只有7間，且加上強化消費者概念、提高最終舒適感受讓消費者持續進店所創造出的效益，要比其他主力在飲食與服務的餐廳、超商，還要有更長遠的後續效應。

事實上，IKEA用「吃」當誘餌在台灣相當成功，2018年台灣IKEA的下餐飲銷售比例為全球最高，營業額佔比高達12%，在IKEA全球市場中，歐洲與北美市場佔比僅8%，可見餐飲服務在台灣賣場仍是吸客主力。