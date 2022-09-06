GD超狂演繹CHANEL帥炸！「秀上長版裙變外套」高顏值回歸

記者鮑璿安／台北報導

韓星G-Dragon（權志龍）近來鮮少在幕前露面，唯有香奈兒（CHANEL）活動上能看到他的最新造型，近日他出席品牌Podcast「CHANEL Connect」節目擔任嘉賓，身穿一套2022秋冬系列黑色長版大衣亮相，久違現身模樣帥氣，相較於5月時暴瘦狀態，明顯豐腴許多。

G-Dragon是香奈兒官方認證的品牌大使，多年來以男士角度詮釋品牌剛柔並濟的時尚感。此次受邀出席Podcast節目聊聊他對於藝術時尚的看法，當天G-Dragon身穿2022秋冬系列中的黑色長版外套，黑暗中遊走透亮的雙C Logo，低調不失前衛風格，G-Dragon選擇以敞開的方式穿著，與白色內搭呼應，腳踩品牌雙色鞋 Two Tone Shoes，造型相當完整。

▲秀上模特兒完整搭配方式。（圖／品牌提供）

對比秀上模特兒的搭配方式，其實是將外套扣起穿成長洋裝般，增添飄逸感並以雨靴收尾，而G-Dragon成功將這套單品穿出屬於自己的獨特魅力，與首飾、項鏈多元疊搭更是吸睛。回顧今年5月他曾飛往摩納哥出席品牌2022/23 Cruise 度假系列大秀，當時以開衫搭配襯衫粉嫩登場，而紙片身材一度讓粉絲擔心，不過此次露面顯然已經恢復完美狀態。