「黑寡婦」佛蘿倫絲甩露點風波　一襲「暗夜星光裙」美翻紅毯

記者王則絲／外電報導

飾演《黑寡婦》（Black Widow）、《她們》（Little Women）等知名電影走紅的英國女演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh），5日晚上出席威尼斯影展《別擔心親愛的》（Don’t Worry Darling）電影首映式，以一襲璀璨的「暗夜星光裙」點亮紅毯，美翻的造型一甩先前的「露點」風波。

▲佛蘿倫絲普伊於威尼斯影展紅毯造型。（圖／達志影像）



佛蘿倫絲普伊早先七月份於羅馬出席VALENTINO時裝秀時，身穿芭比粉色的透紗禮服，裡頭並沒有穿內衣或是貼胸貼，而是呈現服裝最原始的模樣，但是這樣「露點」的造型引來不少批評，認為她不夠得體、讓畫面有礙觀瞻，佛蘿倫絲普伊便趁此機會發聲，「我經常看到有些男人，會輕易地摧毀女人的身體，而且是公開地批評」呼籲女性們要更喜歡自己的身材。

5日佛蘿倫絲普伊出席電影《別擔心親愛的》首映紅毯，她選穿VALENTINO 2022秋冬高訂系列禮服登場，黑色透視面料的平口禮服上頭佈滿星形、圓形的銀色亮片，就像黑夜中的星河一樣閃耀，內襯的小短褲讓佛蘿倫絲的腿部線條延伸，增添性感女人味，浮誇的羽毛高跟鞋與份量感Tiffany & Co.珠寶相得益彰，襯托華麗高級感，一甩爭議風波，用美貌驚艷紅毯。

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