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包．開箱／VALENTINO「加大版鉚釘包」遇上粉紅風暴！　秋冬必收一次看

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▲Valentino Garavani One Stud手袋遇上Pink PP粉紅風暴 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

鉚釘元素無疑是VALENTINO品牌經典工藝，還記得2022春夏Rendez-Vous 首次登場的「One Stud包款」，放大了單顆鉚釘超可愛，如今遇上秋冬超燒的Pink PP粉紅風暴，簡直是雙重元素夾擊，《ET FASHION》搶先解讀夯包幕後故事！

誕生於春夏的One Stud包款，在本季依舊是焦點，將品牌鉚釘特質再度發揚光大，不同於過去的小鉚釘元素，一改而成加大版4x4鉚釘，每個Valentino Garavani One Stud手袋需要10位嫻熟工匠精心協作，共花25小時製成，其中9小時用於製造鉚釘，而縫製肩帶則需逾16小時。

創意總監 Pierpaolo Piccioli在秋冬迎來Pink PP系列，試圖透過單色系將重點放在單品本身，所以One Stud也搭上新色強勢來臨，以多樣化款式、尺寸吸引目光，像是《ET FASHION》影片開箱款式為拉鏈手提包，可透過上方的開袋設計置物；另也有磁釦翻蓋款式、極度迷你款與加大鉚釘形成絕妙對比。

這顆鉚釘就如同小巧的金字塔象徵自由與個性，包括女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與班艾佛列克度假時，就曾手提Valentino Garavani One Stud手袋成為街頭焦點；安海瑟薇（Anne Hathaway）、蜘蛛女（Zendaya）都多次演繹，期待在秋冬時節繼續掀起熱潮。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲秋冬系列Valentino Garavani One Stud Bag；Valentino Garavani Locò Bag 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

包開箱, VALENTINO, One Stud

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