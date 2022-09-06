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IKEA本國霜淇淋售價調漲80%　台灣業者回應了

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▲▼IKEA霜淇淋。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲IKEA霜淇淋一直是吸客指標。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA「鎮店之寶」10元霜淇淋出現漲價端倪，瑞典當地媒體報導，IKEA調漲了霜淇淋與軟性飲料的價格，而且漲幅是驚人的80%，對此IKEA總部也對外說明是因為物流成本的增加，是這次調漲價格的主因，台灣IKEA則回應，各地代理商會依市場制定不同的價格策略，目前沒有調漲霜淇淋售價的計畫。

瑞典當地報紙媒體《AFTONBLADET》，在7月份報導了IKEA調漲霜淇淋與軟性飲料的價格，不僅是20年來IKEA首次更動霜淇淋的售價，漲幅更高達80%，從售價5克朗直接上調至9克朗，換算約從台幣15元調漲至26元。

IKEA食品經理Marcus Carlsson表示，上漲的原因主要在運輸與物流成本的增加，但其販售的冰淇淋與軟性飲料，仍是當地市場的最低價格。

台灣IKEA則對此表示，全球各地代理商會因不同的市場策略，制定商品的售價，目前未有調漲霜淇淋售價的計畫，也持續在各店供應10元的原味冰淇淋，讓消費者有更多選擇。

台灣IKEA從去年就積極推出新口味的霜淇淋，包括抹茶、芋頭、荔枝口味等，今年夏天則有榴槤跟乳酪蛋糕，特殊口味售價為單支20元，比售價10元的原味冰淇淋，還要貴上一倍，但因為10元的基準很低，即便是貴了一倍，再附加價值下拉高客單，大部分民眾都可接受，另還新增了更多有趣的體驗，不少消費者也樂於上網打卡。

關鍵字：

IKEA, 霜淇淋, 價格調漲

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