英女王加持的Richard Quinn聯名Tommy Hilfiger！小花棒球外套巨可愛

實習記者蔡孟廷／綜合報導

時尚品牌互相合作屢見不鮮，近日又有一重磅聯名引起時尚圈熱烈討論，那就是由美國設計師Tommy Hilfiger與英國新銳設計師Richard Quinn，攜手推出新系列，另外還有Dior男裝攜手ERL，及Louis Vuitton X 草間彌生再次回歸，一起來看看有哪些既經典又新鮮、充滿創意的火花。

▲Tommy Hilfiger X Richard Quinn以美式風格加上英式印花，讓浮誇融入日常（圖／Tommy Hilfiger提供）

Tommy Hilfiger與英國印花天才Richard Quinn推出全新聯名，將Tommy Hilfiger的美式休閒與Richard Quinn英式暗黑完美結合，創造出日常也能穿上的浮誇單品。





Tommy Hilfiger想必大家都已經很熟悉了，而與他聯名的Richard Quinn也相當有來頭，在2018秋冬大秀時，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）親自到場看秀支持，秀後更由親自頒發「伊麗莎白二世英國設計獎」給他，有了女王的加持，Richard Quinn名聲更響亮，他的作品以印花見長，這次與Tommy Hilfiger聯名，當然也運用了許多印花元素，高調得不得了。

▲已逝英國女王伊莉莎白二世與安娜溫圖坐在一起看Richard Quinn 2018大秀，兩人有說有笑。（圖／路透社）

Tommy Hilfiger X Richard Quinn



皮革拼接棒球外套

▲經典的棒球外套加上可愛的花朵刺繡，為秋冬單品注入一股童趣與暖意。（圖／Tommy Hilfiger提供）

在經典的美式棒球外套添上花朵刺繡，衣身和袖子又做了撞色拼接，為原先陽剛的棒球外套增加可愛特質，並將代表兩個品牌的字母H和R在胸前結合，更添一份幽默的童趣。

玫瑰圖騰西裝外套&長褲

▲在英國經典的格紋西裝加上撞色玫瑰印花，一改西裝死氣沉沉的樣式。（圖／Tommy Hilfiger提供）

Tommy Hilfiger的西裝版型配上英式格紋與Richard Quinn最熱愛的玫瑰圖騰，讓西裝呈現出不同的風貌，將藍色玫瑰花放在紅色格紋上引發對比撞色的視覺衝擊之外，袖口的貼標設計更讓人耳目一新，Tommy Hilfiger X Richard Quinn聯名已於9／8在Tommy Hilfiger官網與全球專賣店上市。

Dior Men X ERL

▲將ERL柔和圓潤的元素加入Dior俐落的版型之中，老與新的碰撞讓人驚喜。（圖／翻攝自Dior官網）

Dior男裝與入圍2022 LVMH時尚大獎決賽的新銳設計師品牌ERL，將在2023早春推出聯名系列，Kim Jones以他一貫優雅的風格揉合ERL略帶溫和、童趣的設計，同時也是Dior Men與ERL老與新的碰撞，尚未發售就讓人萬分期待。

Louis Vuitton X 草間彌生

▲睽違10年的聯名，LV與草間彌生依舊帶給大家耳目一新的無限創意。（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

LV X 草間彌生睽違10年的第二次聯名，點點女王草間彌生每次都為LV注入獨特的活水，以她最擅長的點點與LV經典的Monogram老花結合，這次更是利用金屬的立體圓點與浮雕老花創造出全新的體驗，上市後想必會造成一波搶購風潮。

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