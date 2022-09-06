小S身材火辣還要練肌肉　打羽球防老了走不動

▲小S勤於運動，身材一直保持巔峰狀態。（圖／翻攝elephantdee IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星小S（徐熙娣）身材火辣身眾所皆知，她多年來付出相當的心力維持，她除了舞藝精湛，也勤於做瑜伽、有氧運動，今再分享另一保養秘訣—打羽毛球，她表示：「不能光瘦，肌肉也要練起來，以後走路、蹲下站起來才能輕鬆。」網友笑稱她練蹲下站起來是為了與節目來賓尬舞，她搞笑回覆：「撿錢啦！」

▲小S靠打羽毛球練肌肉。（圖／翻攝elephantdee IG）



44歲小S身為3寶媽，完全不怕被女兒們追老，因為她已維持超過10年的跳舞、瑜伽、有氧運動習慣，她認為雖然瘦也要練肌肉，因此開始打羽毛球，網友好奇有年紀了傷到怎麼辦？她親解：「要暖身！」也有粉絲認為她會主持、煮飯、運動樣樣行，到底有什麼不會？她招認說：「不會三鐵」。

▲小S得意練瑜伽多年、姿勢漂亮。（圖／翻攝elephantdee IG）

近期小S神似南韓女星金高銀的16歲大女兒許曦文（Elly），登上了《Tatler Taiwan》雜誌；二女兒Lily許韶恩則與她首度在公開場合同框，出席Dior唇膏發表會，小S面對外界指女兒的美貌輾壓她，她幽默表示：「如果是別的女明星我會小不爽，但我女兒，我很開心！誰生的孩子那麼美啊！儘量碾壓母親吧！但我怎麼有種後母臉。」不過她狀態好極了，網友一面倒讚美她與女兒根本是姊妹。

▲小S（左）日前與二女兒Lily許韶恩首度公開合體，一同出席Dior唇膏活動。（圖／翻攝elephantdee IG）



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