47歲徐若瑄肌膚好到發光，全靠「彈鋼琴」保養手法

▲徐若瑄美貌多年不變，私下保養下很多功夫。（圖／翻攝自IG/vivianhsu.ironv）

記者曾怡嘉／台北報導

女神徐若瑄剛舉辦完首場演場會，47歲的她身材狀態好到讓人吃驚，她開場沒多久就先大聲詢問歌迷：「我是Vivian徐若瑄，今年47歲的我，保養得還可以嗎?」近看她的肌膚彈潤發光，全靠她的彈鋼琴保養手法。

徐若瑄在演唱會自信地提到：「47歲的女人，不容一絲懈怠。」而她的美麗臉龐更是多年如一日，她透露有天她突發奇想把彈鋼琴的手法變成日常保養的一種儀式感，透過手勢可以細心觀察肌膚的彈潤度及光澤度是否因為工作太累導致肌膚狀況不佳。

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她提醒大家保養不要只是塗上去而已，她的發光密技就是「一抹二彈三發光的鋼琴手法」，透過指尖輕微的力道，能讓保養品與肌膚更貼合，幫助有效成分滲透肌膚。

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