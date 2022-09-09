亮・珠寶／鑽石章魚像從耳鑽出　單邊耳掛超狂

▲模特兒佩戴Boucheron Papillon Diamant 鑽石蝴蝶耳掛，單顆梨型棕鑽則抱裹著耳垂，深具氣勢。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期各大珠寶品牌高級珠寶系列輪番在台灣登場，可見耳環流行從不對稱設計，走向年輕化，創作線條更大膽摩登的單邊耳掛，由於線條較耳扣繁複許多，頂部除了有順著耳朵輪廓的弧形耳掛，底部通常會有鑲嵌華美寶石的耳針落於耳垂處加以固定，不僅確保佩戴的舒適與安全性，也讓整件作品更具氣勢，法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）是其中的佼佼者，無論是蝴蝶或章魚都栩栩如生。

▲Boucheron充滿動感也饒富趣味的Volcano Man主題章魚單邊耳掛。

Boucheron甫於台灣舉辦Carte Blanche , Ailleurs高級珠寶展，展出26件總值逾2億元的新作，創意總監Claire Choisne以5大主題進行創作，當中Earth Woman主題的Papillon Diamant 鑽石蝴蝶耳掛，結合蝶翅與美鑽以雙蝶姿態亮相，單顆梨型棕鑽則抱裹著耳垂，深具氣勢；同樣逼真的還有Volcano Man主題的章魚單邊耳掛，以白金蔓藤花紋裝飾頭部，充滿動感的觸腕鑲嵌178塊珍珠母貝細片與443顆圓型明亮式切割鑽石，戴上後彷彿從耳朵鑽出，饒富趣味。

▲伯爵PIAGET Rose系列18K玫瑰金錳鋁榴石及帕拉伊巴碧璽鑲鑽耳掛與耳環。（圖／伯爵提供）

近年來伯爵的高級珠寶系列也有不少華美且充滿女人味的耳掛設計，慶祝伯爵玫瑰（Yves Piaget Rose）誕生40周年的PIAGET Rose系列7件新珠寶，即囊括18K玫瑰金錳鋁榴石及帕拉伊巴碧璽鑲鑽耳環，一邊是單朵鑲鑽玫瑰裝飾兩顆彩色寶石，另一邊則是綻放5朵華麗玫瑰的耳掛，錯落點綴梨形切割帕拉伊巴碧璽、粉紅碧璽、黃色綠柱石、錳鋁榴石，迷人極了。

▲De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Frozen Capture 耳掛與耳釘。（圖／De Beers提供）

英國鑽石品牌De Beers則運用白鑽演繹冰河中的光影遊戲，最新The Alchemist of Light高級珠寶系列中的Frozen Capture套組巧妙結合來自巴西的白水晶，當中的耳掛的欖尖形切割白鑽垂墜於方形水晶下方，隨著佩戴者律動而搖曳，耀眼奪目，再配上耳釘展現個性美；法國珠寶品牌FRED的Chance Infinie Cascade高級珠寶系列鑽石耳掛，也選用鑽石在耳際形成一道流星瀑布，存在感強烈。

▲楊謹華穿戴FRED Chance Infinie Cascade高級珠寶系列鑽石耳掛，672,400元。（圖／FRED提供）

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