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「白露」節氣4生肖財富跟著來　屬猴事業運超級強

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文／命理老師 邱彥龍

周三（7日）進入白露，代表水凝成露、陰氣長，意味著天氣將逐漸轉涼。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，天氣冷熱轉換之際，要小心感冒，但豬、鼠、猴、虎四個生肖，在白露節氣當中，財運不冷反熱，可好好把握事業飛黃騰達的好契機。

▲白露節氣 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲白露節氣。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（9/7-9/23）財運最旺四個生肖，分別是：

Top4 ： 虎

屬虎的朋友，這段時間邏輯特別清晰，事業能得到擴張，但不要不耐煩，只要能抱持服務他人的心態，財富就會跟著來。尤其若能發展短距離生意或國內生意，對你的財富會有大大提升的作用，但如有觸法行為則切忌避免，否則會帶來官訟跟口舌是非。

Top3 ： 猴

屬猴的朋友，這段期間有紅火之勢，事業運超級強，合約要做得完善，也要懂得隨時滾動式調整，唯獨要注意行車安全，上路不急不徐，安全第一。

Top2 ： 鼠

屬鼠的朋友，這段期間溝通與表達要有耐心，財富已經鎖定、只差解除對方的疑慮跟問題，尤其若對方確實有經濟上的困難時，如能協議出雙贏的方案，肯定可以成交。大財將至，但切記見好就收，不要太霸道，才不會招惹麻煩。

Top1 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，名氣大漲，受眾人關注，財富、事業可以大幅度的提升和增長，也有升官發財之勢，只要保持好心情，多說好話不抱怨，細心不著急，照著步驟進行，就可以避掉需多不必要的麻煩。

▲這段期間老問題都會一再重複發生。（示意圖／unsplash）

白露期間（9/7-9/23）天王星與土星逆行互刑，老問題會一再重複發生，不論是家庭、婚姻、或者事業、財富、健康、生死，都會感到被牽扯，邱彥龍老師表示，這些業力的顯現，都是為了讓人提升改變自己，進而能夠去解決問題，所以不要害怕面對，但如果這段時間幸運無災無難者，則要相信自己是特別有福報之人。

另外海王星也逆行出頭，詐騙集團雖仍想在檯面上迷惑群眾、帶風向影響輿論，但衝動魯莽的言詞會被眾人看在眼裡，壞戲碼雖一再登場，但水星在9月9日逆行，是非天秤開始動搖，只要不摻和，當好觀眾，就能不被牽連受騙。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

關鍵字：

邱彥龍, 運勢, 生肖, 白露, 節氣

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