《蒼蘭訣》東方青蒼10句高甜台詞：你身體裡的每一滴血都屬於我

記者王則絲／台北報導

由王鶴棣、虞書欣主演的仙俠陸劇《蒼蘭訣》於近日大完結，其中虐心又高甜的情節，讓觀眾們無不哭得一把鼻涕一把眼淚，「東方青蒼」與「小蘭花」組成的蘭蒼CP也順勢成為時下網友最愛嗑的CP之一，劇中東方青蒼以霸總之姿收服小蘭花的心，以下就一起來回顧10句霸氣高甜的經典台詞。

▲《蒼蘭訣》東方青蒼的霸氣語錄回顧。（圖／翻攝自官方微博，以下同）



1. 「你記住，你說的每一句話對本座都非常重要。」

2. 「沒有人可以把你從我身邊奪走，從今天開始，你要留在本座身邊和本座永遠在一起。」

3. 「本座要讓她成為這世上，最開心的女人。」

4. 「大木頭，雖然無法永遠留在你身邊，但願你永遠平安喜樂，有朋友、有兄弟、有忠誠、有人愛，再也不會孤單。」

「小蘭花，我想你永遠留在我身邊。」

5. 「你們說她是紅顏禍水，卻不知她對本座有救命之恩，你們只見她如此柔弱，卻不知她的英勇無畏，是三界中最有膽識的女子。她不會帶來災禍，相反，唯有她才配得上我蒼鹽海子民的月主，本座的月主，只會是她，也只能是她。」

6. 「就算把你真身放進成千上萬棵一模一樣的蘭花草裡，本座也能一眼找到你。」

7. 「難道喜歡一個人，想要保護她，這就是錯嗎？如果是，我寧願一直錯下去！」



8. 「本座的人，你們也敢動？」

9. 「從現在起，你是我的，你的命屬於我，你的呼吸屬於我，你的心跳屬於我，你身體裡的每一滴血都屬於我。」

10. 「如果你想要，我可以把星星摘给你。」

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