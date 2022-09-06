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2022星巴克「霧白真金」星座杯全公開　網：好美喔！

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▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）

▲星巴克最新星座杯受好評，首波開賣天蠍與天秤，9／14全門市及線上門市推出，其他當月份專屬星座的馬克杯則陸續於2022年底至2023年上市。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（9／6）公佈旗下最新2022年星座杯，揮別前兩年以深色為杯身主體的神秘氛圍，2022年以霧白釉色搭配真金把手，帶來耳目一新的感受，採用漸層點綴土水風火各星座的特色，仔細看還有手繪金邊點綴各項細節，引發網友紛紛留言表示「今年好美啊！」

▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）

星巴克第三度推出十二星座馬克杯系列，前兩年星座杯都以深色為底，以凸顯星辰與帶點夜空的神秘感，本次則以明亮不已的設計呈現新意，採用簡約白釉、霧色杯身為底，上面圖案則以手繪風格，搭配亮麗配色與華麗金色描邊呈現質感，再加上真金把手，讓喝杯茶都很歐風，單款售價990元。

▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）

▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）

主要設計運用夢幻柔美的調性，來重新演繹各星座的代表圖像，搭配杯面上點綴的銀河星系以及上下杯緣處細膩地描繪出月亮運行的變化，極具巧思，更突顯精緻優雅的氛圍，並在白色杯身上以明亮的黃色代表火象星座、霧粉色代表土象星座、綠松色代表風象星座，以及水藍色代表水象星座，讓使用者一眼就能辨識，搭配同色系燙金工藝專屬禮盒，讓星迷們能好好蒐藏。

▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）

▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）

▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）

另隨著秋冬天氣越來越接近，台灣象印近期也推出全新快煮壺，簡約霧面色調加上弧形外觀，也能讓品茶時光更加盡興，小巧好提的設計搭配雙層本體構造，機身本體外側不燙手，可用另一手輔助注水，更加穩定，注水口還設有加蓋避免灰塵，蓋子可與機身分離方便清潔，滾水時間最快只要一分鐘，售價2,290元。

▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）▲星巴克星座杯,象印快煮壺。（圖／各業者提供）

關鍵字：

星巴克, 星座杯, 2022

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