營養師：海鮮能「增肌減脂」，就連掉髮、疲倦也能有效緩解

▲海鮮屬於優秀蛋白質，排名第二。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

楊丞琳的「海鮮論」掀起一波海鮮熱潮，其實海鮮富含優秀蛋白質，是增肌減脂好幫手，且牡蠣、蛤蠣、生蠔等貝類更是擁有人體必需的礦物質鋅，生長在四面環海的台灣，海鮮選擇豐富多元，營養師們皆異口同聲表示：適量補充對健康有益。

我們都知道蛋白質對人體的重要性，補充之餘注意蛋白質攝取來源的優先順序也很重要，營養師高敏敏分享，優質蛋白以豆製品為首選，再來是魚肉、海鮮，然後是蛋。一顆蛋的蛋白質相當於2格傳統豆腐、半盒嫩豆腐，1/3塊黑豆干，1又1/3片小方豆乾、1杯豆漿（約190c.c）、5湯匙吻仔魚、3湯匙蚵仔、4尾劍蝦、1/3掌心大小魚肉、肉類。

營養師朱瑞君也補充，多數海鮮能夠幫助增肌減脂，更是瘦身時的優選，她分享每星期至少可吃3-4次的魚或海鮮，盡量選擇少油烹調方法，且盡量選擇不同種類，避免大量吃深海大型魚類，因深海大型魚像是鮪魚、旗魚、油魚等體內有較高濃度的重金屬，對幼兒神經發育容易造成危害。

營養師余朱青指出，牡蠣、蛤蠣、生蠔等貝類，皆富含鋅是人體必需的礦物質，它能夠增進皮膚健康、維持生長發育與皮膚組織蛋白質的合成等，現代人常見的掉髮、疲倦、皮膚問題、傷口難癒合、骨質脆弱、性功能降低、免疫低下、生長遲緩等問題，都和缺鋅脫離不了關係。

而營養師夏子雯也分享，無骨軟足類海鮮，像是章魚，魷魚、花枝、軟絲等，都含有豐富的蛋白質、低脂肪、低熱量、礦物質鋅，DHA、EPA等不飽和脂肪酸，以及牛磺酸，而且是低升膽固醇的食物，適量吃有益，身體健康。

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

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