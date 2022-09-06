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交往中的4種垃圾話　佔不到好處還會加速分手

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▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲無論多麼親密，也別忘了基本尊重，感情才能長久。（圖／PAKUTASO）

編輯／借借

每個人的個性不同，自然在交往中會需要磨合，或許有些人個性直接或言詞犀利，但用錯地方就會適得其反，男女交往最好不要出現這4句話，不但傷人對自己本身也沒好處，甚至還可能加速分手。

否定對方的一切
類似「你有在乎過我的感受嗎？」，這句話幾乎完全否定雙方所有互動與犧牲的一切，之前希望對方希望你能開心所做的任何事情，彷彿都打動不了你，而且還再補上一槍類似「你根本不了解我」的態勢，是句完全不公平且任性的指控。

不明究裡的質問
「你去哪裡了？」、「你人跑去哪？」、「這是你做的吧？」這種認真的質問，尤其是沒有證據的臆測，最容易引起第一時間的反感，對方回覆的話語相信也不會很好，反而更達不到想要的答案。不如先說明「我很擔心，你跑去哪裡了？」

▲毫無理由的質問沒有意義。（圖／PEXELS）

否決對方的好意
對方為你煮飯，吃了一口卻說「我不太想吃」，或是買了一件衣服，卻直接明講「這不是我的風格」，或許你擔心若說謊，後面還有更多難吃的飯菜要吃、不喜歡的衣服要穿，但直接否決對方的心意絕不是好事，可以用更婉轉的說法，像是「每天煮飯太累，一周休息3天出去吃吧」、「以後我可以陪你一起選衣服」。

使喚對方做事
兩人相處務必互相尊重，不要把對方當成自己小弟或小妹使喚，硬要對方配合或順著自己意思做事，遲早會讓另一方大爆發。

▲不要把使喚當成對方應該付出的貼心，以高高在上的姿態談感情。（圖／PEXELS）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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