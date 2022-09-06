2022週年慶必買「加大版」保養神品！雅詩蘭黛原生露、蘭芝橘子拋光水64折

▲在週年慶時推出熱賣商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。

記者張毓容／綜合報導

一年一度的百貨週年慶即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各品牌的經典熱賣商品也會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整2022週年慶有推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的心頭好。

Estee Lauder雅詩蘭黛



雅詩蘭黛今年週年慶同樣推出多款超划算的精選優惠組，最低折扣更來到5折，加上每年週慶都會被搶翻的大容量明星商品，絕對是補貨、囤貨好時機。

每次都會被鐵粉瘋狂敲碗的大容量限定版，今年將年初才剛全新升級的「濕敷神水」微分子肌底原生露和專為亞洲肌膚打造的「櫻花水」微分子肌底原生露櫻花輕盈版，分別推出400ml的2倍大容量版，不論是乾皮、油皮都能囤起來。

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露、微分子肌底原生露櫻花輕盈版，各400ml，折扣價NT$6,435。

而除了2款加大版原生露，以一抹化水的薄透服貼質地擁有許多好評的「Pro全能防曬超輕感水凝露」也推出50ml加大版，還可再享9折優惠，想囤貨的人快趁週慶買起來。

▲雅詩蘭黛 Pro全能防曬超輕感水凝露，SPF30/PA+++，50ml，折扣價NT$2,835。

LANEIGE蘭芝



深受年輕女性喜愛的韓系美妝品牌LANEIGE蘭芝，今年週年慶除了最低52折的各式優惠組，也照慣例推出經典熱賣品的限定加大版。其中堪稱蘭芝代名詞、全球最受歡迎的香氛晚安面膜「超能亮睡美人晚安面膜」，今年同樣也推出超值大容量版，價值NT$1,500的100ml限定加大版，以89折優惠價就能帶回家。

▲LANEIGE 超能亮睡美人晚安面膜 大容量，100ml，優惠價NT$1,335。

除了經典睡眠面膜外，一推出就廣受好評的「拋光橘子水」也搭配「小橘霜」也推出大容量組合「維他命C淨膚三壩組」，內含維他命C淨膚煥顏精露150ml x 3＋維他命C淨膚霜10ml x 2，總價值NT$5,454，只要64折價格就能獲得。

▲LANEIGE 維他命C淨膚三壩組，優惠價NT$3,500。

資生堂東京櫃



資生堂東京櫃人氣抗老品牌REVITAL莉薇特麗，在日本有「維他命A抗老先驅」之稱，其中熱銷15年的「抗皺精露AA」是天天使用的是高純度維他命A除皺化粧水，富含高純度維他命A-ACE，並以獨特膠囊包裹，可有效傳遞至肌膚深層。繼去年推出秒斷貨後，今年週年慶再度推出加大組，2瓶加大版125ml，原價NT$5,200，只要75折價格就能擁有。

▲Shiseido 莉薇特麗 滿滿精露組，優惠價NT$3,900。

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