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禾聯「七葉片」風扇驚喜優惠！節能省電、遠端遙控簡直懶人福音

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文／C編

台灣夏季時間長，即使即將入秋，天氣依然炎熱，電風扇當然也是家家戶戶必備的單品，「Her森森」推出「禾聯16吋奈米銀抑菌DC風扇」優惠，原價2990元，結帳有驚喜價，趁機購入正是時候。

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▲禾聯,風扇,電扇,Her森森,。（圖／Her森森）

▲禾聯16吋奈米銀抑菌DC風扇，原價2990元，結帳享驚喜價，點我購買

禾聯電風扇因為高CP值打出知名度，受到很多人喜愛，功能多、價格便宜，當然是精打細算的小資族必買。這款DC風扇同樣也是如此，採用日本品牌的DC變頻馬達，更省電當然也更經濟。

DC風扇搭載7葉片設計，吹出來的風更加細膩、柔順，總共有12段風速可以選擇，自動左右擺頭功能，遠端遙控就可以輕鬆轉換，不需要起身手動，非常適合懶人，躺在沙發或是床上就可以控制電扇，想要涼爽就是這樣簡單。

不只是如此，DC風扇還有8小時預約關機、貼心夜間滅燈功能，更重要的是因為採用奈米銀離子扇葉，可以達到淨化空氣、抑制細菌的效果，吹出來的風涼爽乾淨，還有多種顏色的扇葉可以選擇，包括粉紅色跟天空藍，能美化居家空間。

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▲禾聯,風扇,電扇,Her森森,。（圖／Her森森）

▲禾聯 16吋奈米銀抑菌DC風扇，原價2990元，結帳享驚喜價，點我購買

「Her森森」推出「禾聯 16吋奈米銀抑菌DC風扇」，原價2990元，結帳享驚喜優惠，擁有眾多頂級電扇才有的功能，輕輕鬆鬆就可以吹出健康自然風，同時又可以節電、省電費，買它當然是首選。

關鍵字：

禾聯, 風扇, 電扇, Her森森

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