fb ig video ETtoday search mobile

IPSA流金水200ml下殺880元！資深粉絲8年沒變心　3種超有效用法必學

>

文／C編

在美妝社團討論度超高的IPSA「流金水」，不僅有著穩定膚質的效果，濕敷更是能夠感受到驚人的保濕能力，有忠實粉絲一用就是長達8年的時間，顯然是夠好，才會持續用這麼久。以下就盤點流金水可以使用的時機，最近更是流行「乳敷法」一定要學會。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲IPSA,流金水,濕敷,乳敷,保養,Her森森。（圖／Her森森、pexels）

▲IPSA 美膚微整機能液200ml，原價1280元、特價880元，點我購買

1.濕敷法

網路上最推薦的流金水使用方式，就是搭配大量化妝棉或是面膜紙濕敷，可以幫助肌膚注入滿滿的水分，保濕鎖水立刻有感，而且不穩定的泛紅肌膚也會跟著安撫下來，連毛孔都變得細緻許多，當然要學會這招。

2.乳敷法

乳敷法是濕敷法的延伸，先用化妝棉沾取流金水濕敷在臉上，外層可以搭配同品牌的乳液，塗抹在表面，先用流金水濕敷10分鐘，再把化妝棉轉過來，用乳液面敷在臉上，更可以達到滋潤的效果，比起單用化妝水濕敷的效果更潤澤，秋冬立刻就可以試試。

3.濕擦法

流金水以化妝棉濕擦全臉，當作日常保養，尤其是臉部角質比較多時，更可以用這樣的方式，溫和地利用化妝棉的摩擦力，去除臉上的老廢角質，比起一般去角質產品更不傷害肌膚。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲IPSA,流金水,濕敷,乳敷,保養,Her森森。（圖／Her森森、pexels）

▲IPSA 美膚微整機能液200ml，原價1280元、特價880元，點我購買

想要嘗試人人都在用的流金水嗎？「Her森森」推出「IPSA 美膚微整機能液200ml」，原價1280元、特價880元，現省400元的價格，不到千元就可以入手專櫃保養，當然是線上買最划算，直送到府更方便。

關鍵字：

IPSA, 流金水, 濕敷, 乳敷, 保養, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

無頸紋看起來更顯嫩！「乳油按摩厚敷法」一週兩次立刻見效

無頸紋看起來更顯嫩！「乳油按摩厚敷法」一週兩次立刻見效

及肩髮亂翹好難整理？3步超簡單編髮，等車途中就能變出俐落造型

及肩髮亂翹好難整理？3步超簡單編髮，等車途中就能變出俐落造型

多吃！櫻桃富含多酚、褪黑激素　抗癌還能提高睡眠品質 天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 「一戀愛就暈船」星座Top 5，第1名認定對方，連家人朋友都得靠邊站 年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情 「夜晚想很多星座」Top 3 ！　第一名莫名負能量，跟白天判若兩人 英國女王色票穿搭成追憶！同牌手袋收藏200個、雨傘也要配色 日醫師創「殭屍體操」抖掉內臟脂肪　平時沒運動的人更要學！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面