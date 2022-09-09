IPSA流金水200ml下殺880元！資深粉絲8年沒變心　3種超有效用法必學

文／C編

在美妝社團討論度超高的IPSA「流金水」，不僅有著穩定膚質的效果，濕敷更是能夠感受到驚人的保濕能力，有忠實粉絲一用就是長達8年的時間，顯然是夠好，才會持續用這麼久。以下就盤點流金水可以使用的時機，最近更是流行「乳敷法」一定要學會。

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1.濕敷法

網路上最推薦的流金水使用方式，就是搭配大量化妝棉或是面膜紙濕敷，可以幫助肌膚注入滿滿的水分，保濕鎖水立刻有感，而且不穩定的泛紅肌膚也會跟著安撫下來，連毛孔都變得細緻許多，當然要學會這招。

2.乳敷法

乳敷法是濕敷法的延伸，先用化妝棉沾取流金水濕敷在臉上，外層可以搭配同品牌的乳液，塗抹在表面，先用流金水濕敷10分鐘，再把化妝棉轉過來，用乳液面敷在臉上，更可以達到滋潤的效果，比起單用化妝水濕敷的效果更潤澤，秋冬立刻就可以試試。

3.濕擦法

流金水以化妝棉濕擦全臉，當作日常保養，尤其是臉部角質比較多時，更可以用這樣的方式，溫和地利用化妝棉的摩擦力，去除臉上的老廢角質，比起一般去角質產品更不傷害肌膚。

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