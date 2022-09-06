搶救曬後黃金72小時！避免黑化、暗沉就靠這公式

記者李薇／台北報導

這個夏季當然少不了外出旅行、踏青、追浪，一不小心就很容易曬黑或是曬傷，以下就整理了「曬後黃金72小時」保養法，一定要透過快速的鎮定、舒緩，幫助肌膚穩定下來，同時做到保濕修護，才能避免臉部肌膚出問題。

曬後24小時：給肌膚降溫

曬後24小時是肌膚最敏感的時候，這個當下絕對不要給肌膚塗一些有的沒的，最好的就是去藥局買一瓶生理食鹽水，濕敷全臉，盡量不要選用冰袋、冰面膜敷臉，因為這樣很容易造成敏感肌的刺激，常溫、成分簡單的生理食鹽水，然後挑選萬能的B5保養，加強修護即可。

第二個曬後24小時：修護最重要

使用修護膏狀的面膜，塗抹在角質層比較薄、容易曬傷的位置，像是鼻翼、臉頰或是T字區域，然後再拿出一張修護型的片狀面膜，敷在臉部肌膚，幫助肌膚迅速補水，敷10到15分鐘之後，用清水洗乾淨，最後可以挑選一支修護的精華全臉塗抹，就去睡覺。

第三個曬後24小時：溫和美白精華、防曬做好

可以挑選比較溫和的美白精華，塗抹全臉，不要挑選成分太過刺激的，這樣容易出現反效果，並且做好防曬，不管是物理防曬或是化學防曬都可以，但一定要做，以免肌膚反黑，上述的任何保養都沒有效果。

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