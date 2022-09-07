試・開箱／精華總浮在肌膚表面難吸收？靠前導水立刻注入滿滿彈潤感

記者李薇／台北報導

肌膚若是太過乾燥，任何保養成分都沒有辦法好好地吸收進去，若是狀態健康，精華成分也會滲透得更好，以下盤點多款厲害的精華水系列，不管是直接塗抹或是濕敷，對於肌膚狀態都有很好的打底潤澤效果。

sisley 極致夜間奇蹟修護前導水精華，140ml、售價7700元

夜間修護才是肌膚抗老的重頭戲，想要幫助後續保養更加倍的吸收，可以透過這款前導水精華，幫助肌膚打開營養吸收的通道，裡面添加長效緩釋豐潤複合物 、瞬效植物活水晶露、維生素B5等成分，養成肌膚更好的健康狀態，潤澤豐厚的質地，使用起來好吸收又有滋潤度，單擦就有滿滿的修護感，喚醒夜間修護機制，打造出彈潤澎嫩的細緻膚況。

克蘭詩 煥顏緊緻彈力精華水，200ml、售價2100元

針對不同的肌膚年齡，克蘭詩推出「女神彈簧水」煥顏緊緻彈力精華水，介於精華液與化妝水之間的質地，裡面添加了有機紅蔘、紅藻與長短鏈玻尿酸等全新配方，一個步驟就可以幫助肌膚迅速打開活力泉源，幫助後續成分更好吸收。

Jurlique 進化前導露+，150ml、售價2150元

Jurlique的前導露擁有添加植萃成分，使用起來相當清爽舒適，一拍就可以迅速滲透進肌膚底層，素有植物界玻尿酸之稱的藥蜀葵根萃取添加，可以迅速為肌膚補水，啟動肌膚後續加乘吸收、雙倍保濕的循環能量，一掃黯沉快充補水。

BIO UP科美研 激彈膠原微米晶萃，30ml、售價3,680元







首創專利微導膠囊，以天然海洋膠原製成柔軟外膜，塗抹到肌膚的瞬間立刻爆水，搭配微米海洋膠原蛋白密集撫紋，再以二胜肽持續緊實，讓肌膚從裡到外都滿滿澎潤飽滿。