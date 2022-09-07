昆凌產後狂瘦5kg！揪周董吃宵夜　靠「1招飲食方法」讓馬甲線回歸





▲昆凌現身代言活動，狀態好到讓人看不出來是三寶媽。（圖／記者周宸亘攝）

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

今年5月才剛生下小女兒Jacinda的女星昆凌，首度接下保健食品代言，6日出席唯爾生醫「28天專屬系列」發表活動，以帥氣又性感的半截式背心上衣搭配同色系西裝套裝亮相，產後不久的她不僅已瘦回產前苗條體態，馬甲線也回歸，好氣色更是藏不住！她除了大方分享自己的瘦身秘訣，更透露有時會忍不住拉老公周杰倫一起吃宵夜，但也會被周董碎念「不要害我！」

產後首度出席活動的昆凌，一現身好狀態就讓人驚呼，緊實好身材和透亮肌膚根本少女模樣。已成功瘦下5kg的她被問到秘訣，表示運動和飲食都很重要，兩個要搭配好，飲食上她很推薦少油少鹽的飲食方式，且她在減肥期間澱粉類攝取比較少，還有油炸物、油脂也比較少碰，加上大量攝取蔬菜和喝很多水，「喝水很健康，不只膚質會好，身體狀態也會提升。」

▲為了出席活動快速恢復身材，她每天做運動搭配少油少鹽飲食。



而運動方面，她會做包含棒式、波比跳、推拳搭配腳踏步、開合跳等8個動作一組，總共會做3組，每天大概做30分鐘到1小時，有時候做一做，兒子Romeo跑來爬她身上，還能變成加重訓練。但她也提醒，「因為要（出席活動）見殘忍的攝影機，我才會這麼快速、用激烈的運動瘦」，大家日常的瘦身她不推薦這麼激烈，一般狀況下一週大概做3天就夠了。

而被問到周董（周杰倫）有沒有跟著一起減肥，她笑說「我覺得減肥要有人陪」透露老公不僅跟著一起減，還瘦得比她多，連肌肉都回來一些了。她也自曝有時候晚上肚子餓也會吃宵夜，還會揪老公一起吃，「吃宵夜一定要有伴才開心，他就會碎念說『不要害我！』」

▲她會在飲食中至少加入「紅、綠、黃」三種顏色，幫助補足營養。



除了少鹽少油的飲食，她也很推薦近年來很紅的「彩虹飲食」，「我之前有研究很多不同的飲食方式，像是生酮飲食、彩虹飲食等，但生酮我後來沒有繼續，因為要吃大量的油，我心裡有點障礙。」

雖然放棄生酮飲食，但彩虹飲食目前有持續，她透露彩虹飲食吃起來真的感覺精神有變好，只是因為準備上比較費時和費心思，很難全部顏色都吃滿，她就會運用像是高麗菜、花椰菜、火龍果、香蕉等食物，盡量讓每日飲食中維持有「紅、綠、黃」三種顏色。

▲唯爾生醫「28天專屬系列」分別推出女性及男性款。



也因為晉升為三寶媽，自己的時間更被壓縮，讓她很多事情都更講求效率，像是在保養和養生上就很在意快速簡單，也因此接觸到唯爾生醫「28天女性專屬」就很喜愛，一包就能輕鬆攝取到每天所需的營養，還能隨身攜帶，保養照顧身體甚至肌膚變得很方便快速，也不像以前有好多罐營養補充品要吃，會忘記哪罐吃過、哪罐還沒吃。

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