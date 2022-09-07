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中秋連假優惠　85度C拿鐵「第二杯25元」　路易莎單杯最高折80元

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記者蔡惠如／綜合報導

本週五將迎來中秋節3天連假，是否準備好中秋小旅行或跟朋友隨性暢聊的行程了呢？連鎖咖啡85度C推出限定1天拿鐵第二杯只要25元優惠、怡客咖啡也推出連續21天、特定8款冷飲第二杯半價優惠，路易莎則針對店內新品美荔紫薯波士頓派、手沖咖啡做最高折80元優惠，好好把握優惠活動，中秋小確幸更加分！

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

85度C在9／11為歡慶中秋，當天上午10點至晚上10點，推大杯拿鐵咖啡第二杯25元優惠，僅限時一天記得好好把握！而別忘了每週三也有推出黑糖珍珠系列第二杯半價，系列品項包括黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠奶茶，單價45元起，可混合搭配，折扣品以低價者計；每週五則推中大杯咖啡系列第二杯半價優惠，此活動限同品項，另須注意不適用於外送服務。

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

路易莎近期也推出手沖咖啡新品，包括來自肯亞涅里的「黑莓之后」，以及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，特色是均有濃濃果香，原價200元，9／1至10／31黑卡特價120元，現省80元價差，此外，也與農糧署合作推出甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，選擇台灣產的五穀雜糧製作，原價75元，9／8至10／4期間限定優惠價65元。

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

怡客咖啡則是從9／9至9／29期間，推出開學季優惠活動，針對可出示學生證的消費者，享有夏季冰沙、氣泡飲全系列第二杯半價，若穿上制服到店消費，除購買三明治全品項系列可以免費升級套餐，另可享特定冰沙及氣泡飲品項買一送一。夏季冰沙包括夏季芒果冰沙、黑豆芝麻抹茶冰沙、榛果卡布奇諾冰沙，另有湖鹽香檸可爾必思、甜美荔枝可爾必思等5款氣泡飲。

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

關鍵字：

中秋, 連鎖咖啡優惠, 85度C, 怡客, 路易莎

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