「巨嬰王子妃」梅根馬可訪德國人氣翻轉　削肩裝被讚時髦極了

▲哈利王子（左）與梅根馬可牽手出席永不屈服運動會倒數一年儀式。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

英國哈利王子（Prince Harry）與老婆梅根馬可（Meghan Markle）昨從英國轉往德國杜塞道夫（Dusseldorf），為明年在此登場的傷殘退伍軍人活動「永不屈服運動會」（Invictus Games）進行倒數1年儀式，屢屢對英國王室開炮的哈利王子夫婦倆在德國明顯比在英國自在，受到民眾夾道歡迎，被美國媒體酸是「巨嬰王子妃」的梅根馬可身穿削肩高領衫被盛讚時髦極了。

▲梅根馬可在德國受到民眾熱烈歡迎。（圖／美聯社）

哈利王子於2014年創立專為傷殘軍人或退伍軍人舉辦的永不屈服運動會，為了替明年於德國登場的運動會宣傳，他與梅根馬可親自出席倒數1年儀式，總是一線名牌加身的梅根馬可，昨穿上IG起家的洛杉磯時尚品牌Anine Bing削肩高領衫，搭配美國設計師品牌Brandon Maxwell約43,700元米色寬管褲，俐落有型。

▲梅根馬可穿Anine Bing削肩高領衫搭配Brandon Maxwell米色寬管褲，俐落有型。（圖／美聯社）

梅根馬可搭配飾品也以日常貼身珠寶腕錶為主，她戴上簡潔的鑽石耳釘，手腕上則是傳承自黛安娜王妃的卡地亞（Cartier）Tank Française黃K金鍊帶錶，同時疊戴哈利王子送她的LOVE手環，而求婚鑽戒與婚戒她也戴好戴滿，緊牽著老公的手，分分秒秒都放閃曬恩愛。

▲梅根馬可搭配黛安娜王妃傳承的卡地亞坦克金錶與老公送的LOVE手環，求婚鑽戒與婚戒也戴好戴滿。（圖／美聯社）



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