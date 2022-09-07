Jennie撞衫太妍「一字肩帶」比辣！　她低腰褲洩超狂螞蟻腰贏了

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK日前飛往紐約出席MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards），其中成員Jennie在當地遊玩時，私服選穿了一件南法設計師品牌Jacquemus一字領上衣單品，沒想到少女時代成員太妍隨後也換上同款，兩人皆巧合對著鏡子自拍，引發網友熱議。

Jennie此次紐約行穿著南法設計師品牌Jacquemus平口上衣，單品使用一字肩帶的獨特效果遊走直角肩曲線，加上品牌Logo點綴於前方增加辨識度，讓這套針織衫充分包覆纖細身材，Jennie更是在下身搭配了MM6 Maison Margiela抽繩牛仔褲，當低腰褲裝遇上短版上衣，不自覺露出螞蟻腰手法高明，S曲線更為分明，使得這套私服穿著成為話題。

時隔數日，太妍曬出對鏡自拍美照，身上單品為Jacquemus同款平口上衣，不過與Jennie選擇的色系不同、搭配方式也不同，太妍以韓潮牌CTBRZ印花短裙以及及膝長襪，將重點放在下身。而兩人此次撞衫也掀起網友熱議，不少人認為是「女神對決」、「身材都好纖細」，也有粉絲大讚Jennie的搭配方式，「低腰褲很絕」、「輕鬆不費力贏了」。