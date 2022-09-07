蔡淑臻驚喜角逐金鐘迷視后　喊「想戴De Beers參加典禮」

▲De Beers舉辦The Alchemist of Light高級珠寶展，展出7套共45件總價近10億元的新作。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers Jewellers 即起至9日於台北101舉辦The Alchemist of Light高級珠寶展，展出7套共45件總價近10億元的新作，受邀演繹上億元珠寶的蔡淑臻，於現場得知以《我是自願讓他殺了我》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，她面露驚喜說：「很開心，想戴著De Beers參加頒獎典禮。」而參加久違了珠寶活動，她坦言：「喚起了我努力存錢的動力。」

▲蔡淑臻久違珠寶活動，擺起pose依然架式十足。（圖／De Beers提供，以下同）

▲蔡淑臻入圍金鐘獎，想戴De Beers珠寶出席頒獎典禮。

以模特兒身分出道的蔡淑臻，轉戰戲劇圈多年，雖然出席時尚活動不若當年頻繁，但始終沒有忘了「內化」的名模魂，聽到現場音樂、看到漂亮布景與珠寶，立刻變身氣勢十足的名模，問及由她主演《村裡來了個暴走女外科》的「小劉醫師」若要進行時尚大改造，會建議她選哪件珠寶？她笑稱：「爛泥就是爛泥，就算了吧！」

▲De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Dusk Reflection choker項鍊，主鑽是1.13克拉雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽，40,450,000元。





▲De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Midnight Aura項鍊鑲嵌鑽石與綠玉髓，主石為20.57克拉梨形白鑽，155,150,000元。





▲De Beers採用鋁金屬創作扇形圖案的Ascending Shadows粉紅色雞尾酒戒（左）3,110,000元，小型耳環2,800,000元。

今蔡淑臻演繹的De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列，一套是象徵日出時分從山峰、雲朵後透出萬丈光芒的Light Rays套組，另一套則是全系列最高價、近逼2億元的Frozen Capture項鍊，不僅重達20.10克拉、D色、淨度內外無瑕的梨形切割主鑽吸睛，首度採用來自巴西的方形水晶垂墜美鑽，與鑽石流蘇相呼輝映，描繪冰開始融化的模樣也是亮點。





▲De Beers結合黑色鋁金屬與18K金鑲鑽Optical Wonder手鐲，中央鑲，3.02克拉橢圓形切割深彩帶灰色的綠鑽15,550,000元。

De Beers同時於材質追求創新，選用鈦金屬和鋁金屬凸顯設計美感。當中Ascending Shadows以粉紅色、藍色和綠色的陽極氧化鈦金屬和塗層鋁金屬創造扇形輪廓，中央點綴粉紅鑽、褐鑽或灰鑽，充滿未來感；上色的鋁材質也運用在歐普藝術啟發的Optical Wonder珠寶，18K密釘鑲鑽與黑色鋁交織形成大膽手鐲，風格強烈。





▲模特兒佩戴De Beers Atomique領片項鍊的18.57克拉圓形明亮式切割白鑽可拆下139,950,000元，兩邊主鑽各約2克拉耳環5,800,000元。

海瑞溫斯頓全新Majestic Escapes 頂級珠寶系列，也探索讓人歎為觀止的自然景致，8套珠寶帶領藏家神遊義大利阿瑪菲海岸，再到聖托里尼的藍色圓頂建築、欣賞大峽谷的暮色餘暉，又深入到熱帶雨林等地。以Bougainvillea項鍊為例，靈感源自阿瑪菲海岸處處可見的同名花朵九重葛，鑲嵌的祖母綠型切工碧璽呼應花的濃郁色彩，旁襯綠松石、帕拉伊巴碧璽與美鑽演繹碧海藍天；Turquoise Waters珠寶套組則詮釋斐濟島，一排排蛋面切工綠松石其間點綴鑽石和藍寶石，描繪了斐濟聞名的蔚藍大海和金色沙灘。





▲海瑞溫斯頓Majestic Escapes頂級珠寶系列靈感源自阿瑪菲海岸的Bougainvillea項鍊與耳環，以顏色近似同名花朵的祖母綠型切工紅碧璽為主角。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）





▲海瑞溫斯頓Majestic Escape頂級珠寶系列演繹斐濟之美的Turquoise Waters綠松石項鍊與耳環。





▲海瑞溫斯頓發想自雨林的Rainforest Suite沙弗萊石鑽石項鍊與耳環。

►花瓣竟是木材、海膽項鍊6種戴法 Boucheron異材質上演衝突美

►隋棠珍珠項鍊被女兒玩斷 機會教育「喜歡珠寶就要加油｣