fb ig video ETtoday search mobile

蔡淑臻驚喜角逐金鐘迷視后　喊「想戴De Beers參加典禮」

>

▲De Beers舉辦The Alchemist of Light高級珠寶展，展出7套共45件總價近10億元的新作。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers Jewellers 即起至9日於台北101舉辦The Alchemist of Light高級珠寶展，展出7套共45件總價近10億元的新作，受邀演繹上億元珠寶的蔡淑臻，於現場得知以《我是自願讓他殺了我》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，她面露驚喜說：「很開心，想戴著De Beers參加頒獎典禮。」而參加久違了珠寶活動，她坦言：「喚起了我努力存錢的動力。」

▲▼ De Beers蔡淑臻 。（圖／公關照）

▲蔡淑臻久違珠寶活動，擺起pose依然架式十足。（圖／De Beers提供，以下同）

▲▼ De Beers蔡淑臻 。（圖／公關照）

▲蔡淑臻入圍金鐘獎，想戴De Beers珠寶出席頒獎典禮。

以模特兒身分出道的蔡淑臻，轉戰戲劇圈多年，雖然出席時尚活動不若當年頻繁，但始終沒有忘了「內化」的名模魂，聽到現場音樂、看到漂亮布景與珠寶，立刻變身氣勢十足的名模，問及由她主演《村裡來了個暴走女外科》的「小劉醫師」若要進行時尚大改造，會建議她選哪件珠寶？她笑稱：「爛泥就是爛泥，就算了吧！」

▲▼ De Beers,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Dusk Reflection choker項鍊，主鑽是1.13克拉雷迪恩式切割濃彩粉紅鑽，40,450,000元。

▲▼ De Beers,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Midnight Aura項鍊鑲嵌鑽石與綠玉髓，主石為20.57克拉梨形白鑽，155,150,000元。

▲▼ De Beers,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲De Beers採用鋁金屬創作扇形圖案的Ascending Shadows粉紅色雞尾酒戒（左）3,110,000元，小型耳環2,800,000元。

今蔡淑臻演繹的De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列，一套是象徵日出時分從山峰、雲朵後透出萬丈光芒的Light Rays套組，另一套則是全系列最高價、近逼2億元的Frozen Capture項鍊，不僅重達20.10克拉、D色、淨度內外無瑕的梨形切割主鑽吸睛，首度採用來自巴西的方形水晶垂墜美鑽，與鑽石流蘇相呼輝映，描繪冰開始融化的模樣也是亮點。

▲▼ De Beers,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲De Beers結合黑色鋁金屬與18K金鑲鑽Optical Wonder手鐲，中央鑲，3.02克拉橢圓形切割深彩帶灰色的綠鑽15,550,000元。

De Beers同時於材質追求創新，選用鈦金屬和鋁金屬凸顯設計美感。當中Ascending Shadows以粉紅色、藍色和綠色的陽極氧化鈦金屬和塗層鋁金屬創造扇形輪廓，中央點綴粉紅鑽、褐鑽或灰鑽，充滿未來感；上色的鋁材質也運用在歐普藝術啟發的Optical Wonder珠寶，18K密釘鑲鑽與黑色鋁交織形成大膽手鐲，風格強烈。

▲▼ De Beers,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴De Beers Atomique領片項鍊的18.57克拉圓形明亮式切割白鑽可拆下139,950,000元，兩邊主鑽各約2克拉耳環5,800,000元。

海瑞溫斯頓全新Majestic Escapes 頂級珠寶系列，也探索讓人歎為觀止的自然景致，8套珠寶帶領藏家神遊義大利阿瑪菲海岸，再到聖托里尼的藍色圓頂建築、欣賞大峽谷的暮色餘暉，又深入到熱帶雨林等地。以Bougainvillea項鍊為例，靈感源自阿瑪菲海岸處處可見的同名花朵九重葛，鑲嵌的祖母綠型切工碧璽呼應花的濃郁色彩，旁襯綠松石、帕拉伊巴碧璽與美鑽演繹碧海藍天；Turquoise Waters珠寶套組則詮釋斐濟島，一排排蛋面切工綠松石其間點綴鑽石和藍寶石，描繪了斐濟聞名的蔚藍大海和金色沙灘。

▲▼ De Beers,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Majestic Escapes頂級珠寶系列靈感源自阿瑪菲海岸的Bougainvillea項鍊與耳環，以顏色近似同名花朵的祖母綠型切工紅碧璽為主角。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼ De Beers,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Majestic Escape頂級珠寶系列演繹斐濟之美的Turquoise Waters綠松石項鍊與耳環。

▲▼ De Beers,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓發想自雨林的Rainforest Suite沙弗萊石鑽石項鍊與耳環。

►花瓣竟是木材、海膽項鍊6種戴法　Boucheron異材質上演衝突美

►隋棠珍珠項鍊被女兒玩斷　機會教育「喜歡珠寶就要加油｣

關鍵字：

De Beers, 蔡淑臻, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

「巨嬰王子妃」梅根馬可訪德國人氣翻轉　削肩裝被讚時髦極了

「巨嬰王子妃」梅根馬可訪德國人氣翻轉　削肩裝被讚時髦極了

小S身材火辣還要練肌肉　打羽球防老了走不動

小S身材火辣還要練肌肉　打羽球防老了走不動

關穎辣妹裝絕配26萬香奈兒新錶　超大Logo讓人一眼瞧見

關穎辣妹裝絕配26萬香奈兒新錶　超大Logo讓人一眼瞧見

梅根馬可穿8.5萬名牌衣稱開心返英　被酸「非真心話」 《美少女戰士》聯名錶不到5千元入手　上演變身「水手月亮」場景 碧昂絲胸前挖空曬S形曲線　配Tiffany 特製金鍊辣度破表 花瓣竟是木材、海膽項鍊6種戴法　Boucheron異材質上演衝突美 王心凌風頭險被露小蠻腰阿嬌搶走　套13萬香奈兒衣秀一姐氣勢 周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他「藝術倫」 卡地亞限量10只鑽錶寵台灣客　紅字101慶祝大店開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面