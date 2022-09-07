《小女子》宋仲基客串最帥櫃哥　金高銀「水晶鞋」真實品牌、細節曝光

記者鮑璿安／台北報導

韓星金高銀所主演的Netflix《小女子》開播以來引發話題，劇中三姊妹被父母拋棄生活一片悽慘，飾演大姊「仁珠」的金高銀，來到精品店偶遇「櫃哥」宋仲基，讓腳下「全韓國僅3雙的高跟鞋」成為戲劇焦點。其實回到現實生活中，這雙鞋真正款式為JIMMY CHOO「BEE」，以品牌靈感繆思水晶為設計，細節也曝光。

▲《小女子》中金高銀「仁珠」所穿上的限量版高跟鞋，其實是JIMMY CHOO旗下的「BEE」。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

《小女子》中金高銀「仁珠」所穿上的限量版高跟鞋，號稱來自Bruno Zumino、全韓國僅有3雙，進而推進劇情發展。其實真正款式是JIMMY CHOO旗下的「BEE」，當然也並非3雙而已，鞋款以頂級的絨面材質製作，搭配品牌一貫的靈感繆思水晶為設計，透過將璀璨非凡的水晶手鍊裝飾於鞋身，在金高銀腳上襯托出極致仙氣，戲劇曝光後順勢引發網友討論。

▲2022秋冬系列BING Boot 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

其實品牌2022秋冬系列也有不少類似款式，像是纏繞華麗水晶的JOSEFINE高跟鞋、搭配透膚材質的高跟靴款BING BOOT，彰顯了浪漫輪廓以及珠寶細節。

▲KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal 是極為性感華麗的款式。（圖／品牌提供）

此外，知名義大利精品鞋履品牌Aquazzura首次登台開設快閃店，於微風廣場打造熱情奔放的黃黑色店裝風格，引入款式包含KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal，用以顆顆鑽飾遊走腿部曲線，最為性感華麗；同樣保留大面積鏤空的還有Gastby Sling、Temptation Crystal Sandal 款式，鞋履線條運用水晶點綴而成相當夢幻。