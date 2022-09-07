羅宏正雅典錶上手解開機械錶疑惑　鯊魚限量款做公益

▲男星羅宏正示範雅典主打的潛水系列計時碼錶大白鯊錶。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）於寶鴻堂鐘表台北忠孝店舉辦年度錶展，今由曾是男子團體「武虎將」成員和「SpeXial」團長的33歲男星羅宏正，展演主打的潛水系列大白鯊計時碼錶限量款，首次接觸名錶的他難掩興奮，表示：「我曾經演出電視劇《與鯊魚接吻》，巧的是鯊魚就是雅典錶的精神化身，很有緣份。想起求學時我的京劇武生主修老師沒事就會搖著他的錶，然後把錶靠在耳邊聽，專注又享受的表情，好像在聽什麽秘密，認識了機械錶後才把當年覺得神奇的疑惑解開。」





▲羅宏正佩戴的雅典潛水系列計時碼錶大白鯊錶限量300只，425,000元。

限量300只的雅典潛水系列大白鯊計時碼錶，灰色面盤讓人聯想到鯊魚的表皮，白色橡膠錶帶上呈現鯊魚的流線型外觀，點出此錶款的慈善意義，其銷售額的1%將捐贈給非營利性鯊魚研究組織；另一焦點為剛於8月底日內瓦鐘錶日發表的Lady Diver美人魚潛水彩虹腕錶也現身，黑或白色錶款的單向旋轉錶圈均鑲有紅寶石、海藍寶石、黄玉、沙弗萊石和藍寶石等40顆寶石，面盤點綴11顆鑽石時標，讓女性能戴著流行的潛水腕錶，同時又散發華麗氣息。









▲雅典Lady Diver美人魚潛水彩虹腕錶共有黑、白兩款，各426,500元。

同樣以潛水錶著稱的沛納海（Panerai），為錶款加上實用的GMT功能，推出藍色太陽紋與啞光黑色面盤等2款Luminor BiTempo腕錶，面盤上的義大利文BiTempo代表GMT功能，皆以藍色指針標示第二時區時間，位於5時位置「ore」字樣的72小時動力儲存顯示也以亮藍色指針表示，而日期窗較同系列錶款更大，各項功能清晰易辨，同時也彰顯品牌的義大利血統。





▲沛納海Luminor BiTempo腕錶，305,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

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