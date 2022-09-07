fb ig video ETtoday search mobile

羅宏正雅典錶上手解開機械錶疑惑　鯊魚限量款做公益

>

▲▼ 羅宏正 。（圖／公關照）

▲男星羅宏正示範雅典主打的潛水系列計時碼錶大白鯊錶。（圖／雅典錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）於寶鴻堂鐘表台北忠孝店舉辦年度錶展，今由曾是男子團體「武虎將」成員和「SpeXial」團長的33歲男星羅宏正，展演主打的潛水系列大白鯊計時碼錶限量款，首次接觸名錶的他難掩興奮，表示：「我曾經演出電視劇《與鯊魚接吻》，巧的是鯊魚就是雅典錶的精神化身，很有緣份。想起求學時我的京劇武生主修老師沒事就會搖著他的錶，然後把錶靠在耳邊聽，專注又享受的表情，好像在聽什麽秘密，認識了機械錶後才把當年覺得神奇的疑惑解開。」

▲▼ 雅典錶與沛納海 。（圖／公關照）

▲羅宏正佩戴的雅典潛水系列計時碼錶大白鯊錶限量300只，425,000元。

限量300只的雅典潛水系列大白鯊計時碼錶，灰色面盤讓人聯想到鯊魚的表皮，白色橡膠錶帶上呈現鯊魚的流線型外觀，點出此錶款的慈善意義，其銷售額的1%將捐贈給非營利性鯊魚研究組織；另一焦點為剛於8月底日內瓦鐘錶日發表的Lady Diver美人魚潛水彩虹腕錶也現身，黑或白色錶款的單向旋轉錶圈均鑲有紅寶石、海藍寶石、黄玉、沙弗萊石和藍寶石等40顆寶石，面盤點綴11顆鑽石時標，讓女性能戴著流行的潛水腕錶，同時又散發華麗氣息。


▲▼ 雅典錶與沛納海 。（圖／公關照）▲▼ 雅典錶與沛納海 。（圖／公關照）

▲雅典Lady Diver美人魚潛水彩虹腕錶共有黑、白兩款，各426,500元。

同樣以潛水錶著稱的沛納海（Panerai），為錶款加上實用的GMT功能，推出藍色太陽紋與啞光黑色面盤等2款Luminor BiTempo腕錶，面盤上的義大利文BiTempo代表GMT功能，皆以藍色指針標示第二時區時間，位於5時位置「ore」字樣的72小時動力儲存顯示也以亮藍色指針表示，而日期窗較同系列錶款更大，各項功能清晰易辨，同時也彰顯品牌的義大利血統。

▲▼ 雅典錶與沛納海 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor BiTempo腕錶，305,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

►關穎辣妹裝絕配26萬香奈兒新錶　超大Logo讓人一眼瞧見

►周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他「藝術倫」

關鍵字：

雅典錶, Ulysse Nardin, Panerai, 沛納海

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

「巨嬰王子妃」梅根馬可訪德國人氣翻轉　削肩裝被讚時髦極了

「巨嬰王子妃」梅根馬可訪德國人氣翻轉　削肩裝被讚時髦極了

小S身材火辣還要練肌肉　打羽球防老了走不動

小S身材火辣還要練肌肉　打羽球防老了走不動

關穎辣妹裝絕配26萬香奈兒新錶　超大Logo讓人一眼瞧見

關穎辣妹裝絕配26萬香奈兒新錶　超大Logo讓人一眼瞧見

梅根馬可穿8.5萬名牌衣稱開心返英　被酸「非真心話」 《美少女戰士》聯名錶不到5千元入手　上演變身「水手月亮」場景 碧昂絲胸前挖空曬S形曲線　配Tiffany 特製金鍊辣度破表 花瓣竟是木材、海膽項鍊6種戴法　Boucheron異材質上演衝突美 王心凌風頭險被露小蠻腰阿嬌搶走　套13萬香奈兒衣秀一姐氣勢 周杰倫畫作前秀14萬新錶　網友讚帥喊他「藝術倫」 卡地亞限量10只鑽錶寵台灣客　紅字101慶祝大店開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面