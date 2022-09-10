看待生活的10大金句哲理：「不後悔，即是安放遺憾最好的方式」

文／Workworks職場人

來自香港的90後女孩不朽，在《生活是無以名狀的碎片》書中，以一問一答的方式撰寫，道出對生活的100片碎片，並將其拼湊成人生的真實樣貌。這次編輯就從書中挑選出「10大金句」，一起來感受她對生活的解答吧！

1.原來生活是萬象

▲生活中的100片碎片，拼湊成人生的真實樣貌。（示意圖／Unsplash，下同）



書的首篇以「生活對你來說是什麼？」作為開頭，揭露了不朽對「生活」的感想。在日復一日、沒有盡頭的生活中，或許它只是一個無聊又難以脫離的日常，但她也發現了「原來生活是萬象」，生活就是我們的一切、是和我們最貼近的事物。希望它用什麼形式回饋你，就要好好為它付出。

2.允許是面對生活一切的力量

不朽在書中提及她所認為，內心的強大是允許。允許一切發生在自己的生活中，包括好壞、相遇離別、期望失望...等，所以說「允許是面對生活一切的力量」。而她也說了允許和接受乍看相同，卻也有著不同的出發點喔！

3.擁有信心才能所向披靡

不朽提到她最近在練習吸引力法則，這是一個只要相信自己能達到，就會成功的力量。「擁有信心才能所向披靡」不論你是不是一個迷信的人，只要相信自己，自己才不會辜負你喔！

4.快樂是不可預知且無法留住的某些易逝的瞬間

想必職場人們也曾聽過「快樂很重要」的說法吧？「快樂是不可預知且無法留住的某些易逝的瞬間」人們常說要快樂，但其實它始終就像是煙火般，很快就會消逝的幻象。快樂並不是人生中的唯一目的，所以就算感到「不快樂」也沒有關係。

5.嘗試就是尋找的過程

「嘗試就是尋找的過程」，或許活著的重點根本從來都不在意義上，而是在尋找上。不朽說道，嘗試不一定代表會成功，但它卻是任何事情的第一步，就從今天開始嘗試新的事物吧！

6.人總是要停下來就會開始焦躁，開始覺得無所適從

職場人們是否在曾因為突然清閒下來而感到不安嗎？「人總是要停下來就會開始焦躁，開始覺得無所適從」，不朽提及了生活有很大的滿足感是源於自己完成了什麼，於是盡力的將生活填滿。其實每天平穩地過度也都是認真生活的證明，不需要把自己逼得這麼緊喔！

7.不後悔，即是安放遺憾最好的方式

不朽提到了她曾寫下的一句話：「遺憾不等於後悔」，在人生的選擇中，多多少少會留下一點遺憾，這不代表自己已完成的事情不夠好，反而就像生活的副產物，「不後悔，即是安放遺憾最好的方式」即使充滿遺憾，也不要感到後悔！

8.人不可以總是在奔跑。奔跑前的準備和奔跑後的疲累，也是奔跑的一部分

該怎麼面對生活的無力感呢？不朽說：「人不可以總是在奔跑。奔跑前的準備和奔跑後的疲累，也是奔跑的一部分」，其實人心也像是個有限的消耗品，不妨先停下來好好醞釀，為明天的自己做準備吧！

9.自由可能只不過是一枕槐安

不朽在書中說道，「自由可能只不過是一枕槐安」，原因為這個世界不可能沒有規則，每走一步就會出現新的道路，只要有路，就會有束縛。她也說：「如果要給自由一個定義的話，那大概是心的自由吧。」不受空間所設限，做個在內心暢遊的人。

10.世間萬變，要怎麼跟上世界的變化，是每天都需要面對的事

不朽提到，不論過去、現在、未來，皆是同時存在的，「世間萬變，要怎麼跟上世界的變化，是每天都需要面對的事」，不需要對昨天的事耿耿於懷，此時此刻，為了現在的自己，只要想著今天就好。

▲《生活是無以名狀的碎片》。（圖／博客來）



在不朽的《生活是無以名狀的碎片》中，以每日於Instagram限時動態上的提問，共收錄了100則公開與未公開的問題，更首次以「眉批問答集」為創作，特別保留了書寫時留下的手寫眉批，像是畫線、塗鴉...等，讓人在閱讀時也能感受到她的心情。希望職場人們在閱讀完這本書後，也能對生活產生不同的感悟。

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