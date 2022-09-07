「古一大師」亮片紫裙洩仙人氣場　挑染金黃髮色藏暖心意義

記者王則絲／外電報導

《奇異博士》中飾演「古一大師」的61歲女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），6日出席電影《The Eternal Daughter》於威尼斯影展的首映式，素有「時尚仙人」之稱的她，這次又給紅毯帶來什麼驚喜？蒂妲史雲頓這回穿上一襲閃亮的紫色亮片禮服，噴發優雅仙氣宛如不屬於塵世，金黃髮色也是一大亮點，她暖心透露這是表達對烏克蘭的聲援。

▲蒂妲史雲頓再度於威尼斯影展帶來驚艷造型。（圖／路透）



蒂妲史雲頓曾在《康斯坦汀：驅魔神探》中飾演加百列大天使，以及演出《納尼亞傳奇：獅子・女巫・魔衣櫥》裡的白女巫角色，種種非人類的角色都被她演繹得很出色，因此她宛如仙界精靈的形象深植人心，加上獨特的中性氣質，讓她在時尚圈無往不利。

蒂妲史雲頓今回再度現身威尼斯影展，新作品《The Eternal Daughter》首映紅毯上，她穿著設計師Haider Ackermann為她訂製的淡紫色亮片禮服，簡約直順的剪裁讓她幾乎不露一寸肌膚，但是那驚人氣場盡在不言中，並以顏色匹配的高跟鞋收尾，同色系造型則讓手上彩寶很突出；同一位設計師，也正是日前「甜茶」堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet ）以「露背裝」攻佔各媒體版面的幕後推手。

▲蒂妲史雲頓的新髮色藏有暖心的意義。（圖／路透）



除此之外，蒂妲史雲頓這次亮相的新髮型也是一大亮點，她在原先白金的髮色上頭挑染了金絲雀黃色，這樣衝突的顏色，大概也只有她駕馭得來，但不只是配合造型，她在記者會上還透露：「我很榮幸能夠戴上烏克蘭的一半國旗。」其實也是對烏克蘭表達聲援的一種方式。

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