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高雄必比登推介美食都很厲害！6間菜粽李、老店柏弘肉燥先開吃

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圖、文／MENU美食誌

高雄2022必比登美食推薦，讓你用簡單的名單輕鬆吃出高質感的美食，分散四地的高美食好麻煩！？別擔心，大眾運輸都能輕鬆到！

帕泰PADTHAI
高雄市前金區

位在高雄前金路上，店內提供泰式麵食、飯食和飲料，泰式奶茶上桌時奶水和紅茶是分開的，需自行混合，泰奶甜度適中且茶味濃厚，令人愛不釋手！

▲高雄比必登 。（圖／美食誌提供）

▲帕泰PADTHAI（圖／美食客邱吉綸 提供）

菜粽李
高雄市苓雅區

位於高雄苓雅區成功一路，營業76年的老店，店內僅販賣菜粽、味噌湯兩樣餐點，菜粽紮實且和花生粉、醬油膏搭配在一起相當適合，米粒Q彈帶點黏牙，花生香氣十足！

▲高雄比必登 。（圖／美食誌提供）

▲菜粽李（圖／美食客莎莉快跑提供）

柏弘老店過魚湯
高雄市苓雅區

創建於1969年，傳統的古早味肉燥飯，堅持使用台灣國產豬肉，每日有限量的腿庫飯，軟嫩口感讓人停不下來，另有招牌泰式荷包蛋，特調泰式醬汁，搭配生洋蔥，酸甜滋味不可錯過！

▲高雄比必登 。（圖／美食誌提供）

▲柏弘老店過魚湯（圖／美食客e7eat8。一起吃吧！提供）

蜀府掌櫃 中山一路42號
高雄市新興區

以精緻川菜入選的蜀府掌櫃，餐點份量不大，2個人也可以點滿一桌，銀絲捲先蒸後炸，保留了麵香鬆軟的口感，表面經過油炸後口感酥脆，沾上煉乳的香甜讓人意猶未盡。

▲高雄比必登 。（圖／美食誌提供）

▲蜀府掌櫃（圖／美食客林晃戎提供）

老新台菜
高雄市三民區

高雄知名的婚宴館，除了婚宴外，也很適合家庭聚會餐廳，主打中式海鮮料理，以無菜單的方式為老菜帶出新體驗！

▲高雄比必登 。（圖／美食誌提供）

▲老新台菜（圖／美食客Cindy的美食小天地提供）

正宗鴨肉飯
高雄市左營區

必吃限量手切鴨腿飯，手切的煙燻鴨腿肉搭配肉燥淋醬，鴨肉外皮帶有油脂香氣，煙燻滋味不會過於濃郁，保有鴨肉本身的鮮甜度，一旁附上的薑片可以去腥味。

▲高雄比必登 。（圖／美食誌提供）

▲正宗鴨肉飯（圖／美食客百變襪子控 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 必比登推介, 2022米其林指南, 高雄

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