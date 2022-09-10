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台南必比登推介美食都是在地老滋味！6間小卷米粉、蝦仁肉圓全吃一輪

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圖、文／MENU美食誌

台南美食多到不知道怎麼吃？那就跟著2022台南必比登美食推薦一起吃，路邊小吃到百年古厝，各式美食全都在必比登上榜拉！

葉家小卷米粉
台南市中西區

創業於1935年，全台第一家小卷米粉，店家只有販售小卷米粉、小卷湯、小卷蛋，小卷使用印尼的中卷，肉質新鮮彈嫩，咬起來有勁且慢慢嚼會有一股鮮甜的味道湧出。

▲台南必比登 。（圖／美食誌提供）

▲葉家小卷米粉（圖／美食客馬健騰提供）

開元紅燒土魠魚羹
台南市北區

必點招牌的紅燒土魠魚羹，土魠魚炸得酥脆，魚肉肉質鮮嫩可口，加上香菜更是提味，湯頭裡有高湯和柴魚調味，喝起來不會過甜。

▲台南必比登 。（圖／美食誌提供）

▲開元紅燒土魠魚羹（圖／美食客於氏| yUXi提供）

阿美飯店
台南市中西區

在地經營超過60年的台南阿美飯店，必吃招牌炭燒砂鍋鴨，鴨肉非常軟嫩且不會乾柴，湯頭濃厚中帶有蝦乾、扁魚片等風味在嘴中綻放。

▲台南必比登 。（圖／美食誌提供）

▲阿美飯店（圖／美食客Simon老饕提供）

博仁堂
台南市中西區

隱身在巷弄裡，只有在地人才知道的百年中藥行，專賣各式藥膳補湯，藥膳八珍雞盅的湯頭喝起來相當溫補滋潤，不會帶有過於濃厚的中藥味。

▲台南必比登 。（圖／美食誌提供）

▲博仁堂（圖／美食客彩虹姐姐吃不飽提供）

鮮蒸蝦仁肉圓
台南東區

可是台南唯一入選的蝦仁肉圓店家，一顆蝦仁肉圓只要13元，扎實的豬肉內餡和蝦仁搭配，最後再配上特調的醬油膏及蒜蓉，吃起來別有一番風味！

▲台南必比登 。（圖／美食誌提供）

▲鮮蒸蝦仁肉圓（圖／美食客Yulin Li提供）

筑馨居
台南市中西區

位於台南中西區的清朝百年老厝，店內販售古早味的無菜單料理，每人500元起且兩人就能享用，建議提前訂位。

▲台南必比登 。（圖／美食誌提供）

▲筑馨居（圖／美食客ainan_valentine提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 必比登推介, 2022米其林指南, 台南

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