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驚喜！全智賢「超猛新頭銜」成BURBERRY代言人　粉讚：太瘋狂了

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記者王則絲／台北報導

韓凍齡女神全智賢雖然近年作品不多，但仍是在各界都超搶手的「廣告女王」，然而手中拿滿眾多代言的全智賢，現在又多了一個超猛新頭銜，那就是正式成為「BURBERRY品牌大使」，消息一出，由全智賢出鏡拍攝的最新形象也釋出，只見她憑藉一貫的優雅幹練演繹秋冬新裝，讓粉絲們都感到超驚喜：「女王太瘋狂了！」

▲BURBERRY宣布全智賢擔任最新品牌大使。（圖／品牌提供）

▲全智賢成為BURBERRY最新品牌大使。（圖／品牌提供）

BURBERRY現任創意總監Riccardo Tisci合約將在2023年年初期滿，因此近日的話題圍繞在未來新任設計師的人選上，只不過人選還沒有決定，官方竟無預警投出了另一顆震撼彈，宣布由全智賢擔任最新品牌大使，且是韓國第一位女性品牌大使。

▲BURBERRY宣布全智賢擔任最新品牌大使。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY宣布全智賢擔任最新品牌大使。（圖／品牌提供）

▲全智賢演繹BURBERRY秋冬新裝。（圖／品牌提供）

同步釋出的形象畫報中，全智賢親身演繹3套秋冬新裝，包括經典的卡其色風衣＋氣勢高跟皮靴造型，以及全黑的貼身毛衣與裙裝，搭配駝色的LOLA手袋，另一套俐落連身褲裝則完美襯托全智賢的優雅與女王姿態。

面對全新的身份，全智賢也感到特別開心：「很榮幸能擔任BURBERRY 品牌大使，BURBERRY是一個充滿英國歷史的知名品牌，致力於在變化萬千的時代中進行創新，並同時保留長久以來的傳統，這也是我以演員身份試圖傳遞給觀眾的理念。」

高端奢侈品牌Loro Piana品牌大使玄彬，日前飛往瑞士拍攝最新秋冬形象，來到知名度假勝地St Moritz（聖莫里茲），在自然風大片的背景中，玄彬先後演繹經典的單排釦和雙排釦大衣、燈芯絨單品、軟領Polo衫和運動鞋⋯⋯等單品，展現簡潔的紳士氣場。

▲▼玄彬Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼玄彬Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼玄彬Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲玄彬前往瑞士拍攝Loro Piana秋冬大片 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

全智賢, BURBERRY

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