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台中6家新入選必比登推介　薑絲毛肚、限量竹筒蒸蛋等你來吃

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圖、文／MENU美食誌

2022台中必比登推薦出爐，6間上榜美味等著你來品嚐，除了經典的老字號餐廳外，還有新入榜的越南餐廳！

竹之鄉
台中市北屯區

必吃招牌竹筒飯，選用孟宗竹來製作，將生米放進竹筒裡後再蒸熟，將竹筒的香氣蒸到米飯裡，米飯的口感又香又Q，非常特別，限量的竹筒蒸蛋也是熱門產品之一！

▲台中必比登 。（圖／美食誌提供）

▲竹之鄉（圖／美食客flytofuture提供）

鳳記鵝肉老店
台中市沙鹿區

在台中沙鹿營業快50年，深受在地人的喜愛，鵝肉相當厚實且鮮嫩多汁，不需要任何調味就能吃到最單純的甜味！

▲台中必比登 。（圖／美食誌提供）

▲鳳記鵝肉老店（圖／美食客楊勝晟提供）

越南你好！河內美食
台中市中區

位於台中東協廣場附近的越南餐廳，必吃米線拼盤，米線為塊狀，吃起來口感相當紮實，血腸吃得出香料的味道，口感很特殊！

▲台中必比登 。（圖／美食誌提供）

▲越南你好！河內美食（圖／美食客Ching Lai提供）

好先生
台中市西區

藏身在在台中教育大學商圈中，推出多款私房料理江浙菜，蟹黃豆腐裡加有紹興酒的味道，嚐起來很特別，鎮江排骨醬汁的酸甜滋味令人意猶未盡。

▲台中必比登 。（圖／美食誌提供）

▲好先生（圖／美食客K胃提供）

東勢牛稼莊
台中市東勢區

連續兩年榮獲米其林必比登推薦，在地營業快60個年頭，薑絲毛肚吃起來軟嫩脆口，整體口味也不會太過厚重。

▲台中必比登 。（圖／美食誌提供）

▲東勢牛稼莊（圖／美食客Didi提供）

小初店
台中市南屯區

台中人氣的滷肉飯、麵食館，推薦厚厚厚極品牛肉麵，紅燒湯頭帶點蕃茄及蔬菜的酸甜味，喝起來非常順口，厚切牛腱肉燉的軟嫩入味。

▲台中必比登 。（圖／美食誌提供）

▲小初店（圖／美食客吃厚肥肥提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 必比登推介, 2022米其林指南, 台中

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