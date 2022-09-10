fb ig video ETtoday search mobile

台塑生醫益生菌下殺5.5折！9種複合益生菌加酵素、排便順暢好輕鬆

>

文／C編

有消化不良、便秘問題的人，非常需要培養腸道好菌，可以幫助改善腸道問題，「Her森森」推出「台塑生醫醫之方舒暢益生菌豪華6入組」，原價4500元、特價2500元，下殺5.5折，每包益生菌含量超過150億以上，幫助消化順暢每一天。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲台塑生醫,益生菌,腸道,便秘,健康,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲台塑生醫醫之方舒暢益生菌豪華6入組，原價4500元、特價2500元，點我購買

由台塑生醫推出的醫之方舒暢益生菌，經過長庚醫療團隊嚴格把關，每包益生菌含量高達150億以上，總共有9種複合益生菌，可以在消化道形成優勢菌種，輕鬆改變體內的菌叢生態，使消化正常、排便順暢，改善總是便秘的問題。

不只添加益生菌，並含有鳳梨酵素、白腎豆、柿子抽取物，維持消化道機能，幫助消化更好。為了讓益生菌不在消化過程中被破壞，特殊三包埋菌種防護技術，可以保存好菌的活性、不受到胃酸影響，安全抵達消化道，同時幫助益菌繁殖，增加消化道好菌比例。

這種特殊的製作方法，是在最外層使用耐酸的成分包覆，讓菌種不受到胃酸破壞，中間層採用活性保護機制，維持菌種的活性，最內層是營養層，可以完整封存大量營養，幫助益生菌繁殖，確保一切皆在最佳狀態，效果自然也更好。

「Her森森」推出「台塑生醫醫之方舒暢益生菌豪華6入組」，原價4500元、特價2500元，天天吃可以改善腸道環境，打造自然健康的身體狀態。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲台塑生醫,益生菌,腸道,便秘,健康,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲台塑生醫 醫之方舒暢益生菌豪華6入組，原價4500元、特價2500元，點我購買

關鍵字：

台塑生醫, 益生菌, 腸道, 便秘, 健康, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

無頸紋看起來更顯嫩！「乳油按摩厚敷法」一週兩次立刻見效

無頸紋看起來更顯嫩！「乳油按摩厚敷法」一週兩次立刻見效

及肩髮亂翹好難整理？3步超簡單編髮，等車途中就能變出俐落造型

及肩髮亂翹好難整理？3步超簡單編髮，等車途中就能變出俐落造型

多吃！櫻桃富含多酚、褪黑激素　抗癌還能提高睡眠品質 星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包 子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照 迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線 天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合 史上最年輕球王的勞力士太夯！　黑面Daytona超定價才搶得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面