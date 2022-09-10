台塑生醫益生菌下殺5.5折！9種複合益生菌加酵素、排便順暢好輕鬆

文／C編

有消化不良、便秘問題的人，非常需要培養腸道好菌，可以幫助改善腸道問題，「Her森森」推出「台塑生醫醫之方舒暢益生菌豪華6入組」，原價4500元、特價2500元，下殺5.5折，每包益生菌含量超過150億以上，幫助消化順暢每一天。

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由台塑生醫推出的醫之方舒暢益生菌，經過長庚醫療團隊嚴格把關，每包益生菌含量高達150億以上，總共有9種複合益生菌，可以在消化道形成優勢菌種，輕鬆改變體內的菌叢生態，使消化正常、排便順暢，改善總是便秘的問題。

不只添加益生菌，並含有鳳梨酵素、白腎豆、柿子抽取物，維持消化道機能，幫助消化更好。為了讓益生菌不在消化過程中被破壞，特殊三包埋菌種防護技術，可以保存好菌的活性、不受到胃酸影響，安全抵達消化道，同時幫助益菌繁殖，增加消化道好菌比例。

這種特殊的製作方法，是在最外層使用耐酸的成分包覆，讓菌種不受到胃酸破壞，中間層採用活性保護機制，維持菌種的活性，最內層是營養層，可以完整封存大量營養，幫助益生菌繁殖，確保一切皆在最佳狀態，效果自然也更好。

「Her森森」推出「台塑生醫醫之方舒暢益生菌豪華6入組」，原價4500元、特價2500元，天天吃可以改善腸道環境，打造自然健康的身體狀態。

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