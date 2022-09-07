sloggi首度跨界做時裝！由時尚雜誌操刀設計　竟跟「床」一樣舒服？

記者王則絲／台北報導

瑞士內衣品牌sloggi一向以舒適的內著居家服著稱，近日首度跨界時裝領域，攜手柏林知名時尚雜誌032c推出聯名服裝系列，帶來總共11款Unisex的中性單品，延續sloggi理念，主打穿起來就跟你的床一樣舒服。

▲sloggi x 032c聯名限量系列將於9月9日起於INVINCIBLE SP獨家發售。（圖／品牌提供）



「sloggi X 032c」聯名系列在今年1月首次亮相於佛羅倫斯舉行的Pitti Uomo 2022秋冬時裝秀，由032c Readytowear部門的創意總監Maria Koch設計，打造11件Unisex中性單品，「把一切簡化到最基本的必需元素，但在設計意念上必須保留詩意。」為本次聯乘的設計宗旨。

▲sloggi X 032c以三種色調為主。（圖／品牌提供、ADAM KATZ SINDING）



系列集中在3種顏色：黑、白以及帶著柔和灰色調的鮭魚粉色，純棉面料透過剪裁、車線變得更為立體挺身，讓俐落線條同時適合男生、女生，包含圓領衛衣、高領上衣、連帽衛衣、T恤、襪子、寬版及縮口休閒褲等，每件都綴有聯名反光刺繡徽標及編織標籤。

▲sloggi x 032c聯名限量系列將於9月9日起於INVINCIBLE SP獨家發售。（圖／ADAM KATZ SINDING、記者王則絲攝）

因為sloggi一直以來都以打造舒適內衣為主，這次首度跨界時裝是一個里程碑，後續也將會有更多服裝設計出現，這回sloggi X 032c延續sloggi的理念，因此在形象廣告、店裝呈現上，都運用了許多「枕頭」作為擺設道具，主要就是表達穿起來令人感覺和「床」一樣舒服，而且還可以很潮。

同樣作為潮流選貨店的plain-me，近日則是找來了你我熟悉的知名早餐店「早安美芝城」展開聯名，推出詼諧趣味的圖案T恤、旅行小包、外套等單品，以粉暖色調融合好搭配的大地色系為主。

▲9月8日起早安美芝城聯名系列商品於 plain-me販售。（圖／品牌提供）



Plain-me運用美式復古的方式設計出英文文字結合漢堡、大冰奶的可愛圖案，就像吃了一頓滿足早餐一樣，看起來很有活力，同時展現了台灣味的生活美學。

▲9月8日起早安美芝城聯名系列商品於 plain-me販售。（圖／品牌提供）

►朴信惠背愛馬仕包逛展覽 腳下「超潮球鞋」暗藏藝術靈魂

►肯爺IG開嗆！指控GAP抄襲、開會不通知 他氣炸威脅「退出團隊」