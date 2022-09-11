鍋寶「奶茶色湯鍋」699元還買一送一　不沾塗層好、煎煮炒炸都行

文／C編

三餐在家裡吃健康又美味，想燃起下廚的慾望，最重要的就是一定要先有美美的鍋具，「Her森森」推出「CookPower 鍋寶亮彩不沾湯鍋22CM」有3種顏色可挑選，都是粉嫩的馬卡龍色系，原價1280元、特價699元，一次滿足煎煮炒炸的需求，實用之餘，收納也簡單。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲CookPower 鍋寶亮彩不沾湯鍋22CM（三色任選），特價699元、買一送一，點我購買。



鍋寶總是以平易近人的價格，滿足很多小資族的需求，這次推出超可愛的馬卡龍色不沾湯鍋，22公分的大小最適合2到3人份的餐食，鍋體深度達到7.8公分，搭配高科技食品級不沾塗層，不僅煮湯不怕食物黏底，更可以當作炒鍋使用，不論煎煮炒炸都可以得心應手。

鍋具的兩邊採用雙開口尖形嘴設計，需要瀝出湯汁、倒湯等，都更方便，不怕灑出來，輕輕鬆鬆就可以裝進另外的容器，尤其是煮湯底、熬醬汁的時候，不用擔心灑得到處都是，而且左手、右手都可以使用，兩邊都順手。

鍋具採用繽紛的色彩搭配，像是香檳金（奶茶色）、玫瑰金、天空藍，終於不再是黑壓壓的鍋具，繽紛的色彩就算只是煮個泡麵，都讓人有好心情，而且還可以取代炒鍋、炸鍋，製作簡單的三菜一湯都不是難事。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲CookPower 鍋寶 亮彩不沾湯鍋22CM（三色任選），特價699元、買一送一，點我購買。



「Her森森」推出「CookPower 鍋寶 亮彩不沾湯鍋22CM（三色任選）」，原價1280元、特價699元，而且買一送一，等於約350元就可以擁有一只鍋，快揪親朋好友一起入手，一人一個鍋子超划算。