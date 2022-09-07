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早C晚A護膚法爆紅！3大關鍵掌握好、高效率美肌超輕鬆

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記者李薇／台北報導

近年非常流行早C晚A的護膚程序，透過白天保養流程添加維生素C的保養品，做到白皙透亮，晚上使用維生素A的保養品，達到撫紋抗老，雙管齊下完成每天高效養膚，但其實不是所有人都適合，以下就盤點三大疑問，要做絕對要特別注意。

疑問1：適當保存產品

像是維生素C的產品在接觸空氣之後，很容易氧化，因此建議在保存上，一定要放在陰涼的地方，太陽光照不到的狀況下保存，然後開封之後，盡量在2個月內用光，如果已經出現深深的黃褐色，就通常已經沒有效果，建議更換新的。

疑問2：濃度越高越好嗎？

很多人都會認為，早C晚A的產品濃度越高越好，但其實這類型的產品需要更強健的肌膚耐受力，因此剛開始建議挑選比較輕劑量，再慢慢往上加，不是越多越好，因為保養要追求的是肌膚穩定變好，而不是去破壞它，然後不斷修復，所以應該按照自己的需求，去挑選適合的產品。

疑問3：什麼人不能用早C晚A？

像是孕婦、哺乳期、剛做完醫美、正在治療肌膚、極度敏感的肌膚狀態，都不建議使用早C晚A的護膚模式，因為這樣的護膚模式是比較高效率的，當然刺激度也會稍微偏高，不是健康的肌膚狀態，都不要隨意嘗試，以免造成傷害。

【推薦單品】

＃倩碧 天才激光超緊緻活膚霜，50ml、售價3,600元

▲倩碧,KIEHL’S,Aesop,蘭芝,資生堂,A醇,保養,早C晚A,。（圖／品牌提供）

擁有獨家專利CL1870天才激光胜肽鏈成分，能夠淡化紋路，打造澎潤感的肌膚狀態，微分子玻尿酸為肌膚補充滿滿水分，改善肌膚表面粗糙與乾燥，搭配大豆胚芽萃取含有豐富的水解磷酸脂，讓肌膚不只彈還會發光。

＃Aesop 肌膚調理凝露，60ml、售價3500元

▲倩碧,KIEHL’S,Aesop,蘭芝,資生堂,A醇,保養,早C晚A,。（圖／品牌提供）

以1：3比例調配的維他命B和具有抗氧化功效的高穩定維他命C，搭配綠茶、金縷梅、洋甘菊、薰衣草萃取精油等，可以帶給肌膚完美的抗氧化效果，同時達到鎮定舒緩，如蜜般晶瑩的質地，能溫柔的包裹肌膚，達到輕盈的使用感受。

＃KIEHL’S 0.3 A醇新生瞬效活性精華，28ml、售價3600元

▲KIEHL’S,蘭芝,資生堂,契爾氏,A醇,精華,保養, 。（圖／品牌提供）

以高效科學為主要概念的KIEHL’S，在2021年推出A醇全能新生抗痕精華之後，再度於2022年推出濃度更高的0.3 A醇新生瞬效活性精華，根據研究室發現，想要維持A醇活性，一定要是最新鮮的狀態，才會有效果，因此這次的精華是採用精華液與真空A醇粉末膠囊隔開的設計，在使用前才充分混合兩種成分，達到最高效的抗老精髓。

＃蘭芝 完美新生超級A醇撫紋精萃，30ml、售價2,650元

▲KIEHL’S,蘭芝,資生堂,契爾氏,A醇,精華,保養, 。（圖／品牌提供）

由韓國愛茉莉太平洋實驗室獨家研發的超級A醇，注入全新的撫紋精萃裡面，針對現在女性長時間承受光老化的肌膚，提供最佳的解決方案，同時搭配三胜肽、5D玻尿酸成分，可以幫助肌膚保濕鎖水，達到全方位的澎潤。

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺乳，20ml、售價3900元

▲KIEHL’S,蘭芝,資生堂,契爾氏,A醇,精華,保養, 。（圖／品牌提供）

裡面含有「明星成分」VP8全效肌能配方，還有3重A醇抗老配方，能有效淡化皺紋、達到全面緊緻的效果，讓肌膚變得光滑平整，同時還結合美白成分4MSK，幫助肌膚強健肌底，並且能夠提亮肌膚狀態，抹在細紋上會特別有感。

關鍵字：

倩碧, KIEHL’S, Aesop, 蘭芝, 資生堂, A醇, 保養, 早C晚A

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