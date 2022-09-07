前「性感王」搶戴LV限量錶　附迷你行李箱更添收藏價值

▲好萊塢男星布萊利庫柏首次擔任路易威登形象廣告主角，演繹Tambour Twenty腕錶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LV（Louis Vuitton，路易威登）踏入製錶領域20年，當時第一款腕錶Tambour以前所未有的鼓形狀錶殼打響名號，從基本款一路延伸推出新穎閱讀時間方式的Tambour Spin Time、陀飛輪等複雜功能錶款，今年歡慶20周年，打造全球限量200只的「Tambour Twenty」計時碼錶，並由前「性感王」布萊利庫柏（Bradley Cooper）擔任此錶款廣告主角，更添話題性。

▲LV限量200只的Tambour Twenty 20周年紀念腕錶附有Monogram帆布迷你行李箱，525,000元。

布萊利庫柏首次擔任LV形象廣告主角，戴上Tambour Twenty腕錶展現熟男魅力，維持招牌的鼓狀錶殼結構，搭配棕色太陽光芒紋面盤，內載以同屬LVMH集團製錶品牌Zenith代表性 El Primero機芯為基礎的 LV277機芯，配備22K金自動盤，具精準計時到十分之一秒計時碼錶功能、50小時動力儲存與防水100米，隨錶附Monogram帆布材質迷你行李箱，別具收藏價值。

▲LV Tambour Twenty 腕錶採用以Zenith代表性 El Primero機芯為基礎的 LV277 高頻機芯，防水100米。

香奈兒（CHANEL）2000年推出的J12系列腕錶也是經典中的經典，今年大玩LOGO設計的「CHANEL WANTED」限定腕錶系列，也包括一黑一白的J12陶瓷腕錶，當中33毫米J12白陶瓷J12 Wanted de CHANEL腕錶，運用金銀絲細工製作CHANEL標誌從錶圈至面盤延伸開來，高調凸顯品牌。

▲金銀絲細工製作的CHANEL標誌裝飾香奈兒J12 Wanted de CHANEL腕錶33毫米，196,000元。（圖／香奈兒提供）



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