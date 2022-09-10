fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／男大生設計聽障專用安全帽　奪Dyson台灣首獎

>

記者蔡惠如／綜合報導

以「設計能夠解決問題的發明」為核心的James Dyson設計大獎，連續9年在台徵件，日前品牌宣布台灣地區賽冠軍，由實踐大學陳岳峯奪得，它所設計的聽障朋友量身打造的安全帽，結合神經學研究，不需複雜機制，而是透過物理震動，讓使用者可聽到周邊完整的聲音資訊，不但真正解決聽障族群的痛點，也將代表台灣進入世界賽。

▲Dyson設計大賽台灣區獎項揭曉。（圖／Dyson提供）

▲Dyson設計大賽台灣區獎項揭曉，由實踐大學工業產品設計系陳岳峯獲得首獎。（圖／Dyson提供）

能看到台灣學子們設計出解決問題、改善生活的發明，總是讓人振奮，從2005年開始舉辦的James Dyson設計大獎，鼓勵參賽者透過設計，改善潛伏日常生活中的疑難雜症，今年賽制評審由多名業界專業人士，與Dyson工程師組成，評選出前三名，將代表台灣進入下一個階段賽事，與來自世界各地的好手同台較勁。

日前品牌發表前三名，首獎由實踐大學工業產品設計系陳岳峯「摩西 - 聽障感官替戴安全帽」獲得，陳岳峯察覺聽障朋友仍會因無法聽見道路的警示聲，對騎車上路望之卻步，該作品結合神經學研究，透過震動方式，將完整的聲音資訊傳遞給聽障騎士，不需要複雜裝置，簡單解決問題，此外安全帽的束帶，也設計成讓助聽器不易掉落的結構，充滿細節巧思，且能真正解決問題。

▲Dyson設計大賽台灣區獎項揭曉。（圖／Dyson提供）

實踐大學工業產品設計學系何奕劭作品「課本。課本。音樂盒」，則拿下台灣區賽優異獎，以若模糊各科目的界線，帶來不一樣的教育體驗的概念，設計出可製作出一個音樂盒的「課本」，透過電腦科學結合藝術及音樂課程，巧妙融合各科目的教材，接觸到未來可能感興趣的領域，學習變得更多元、整合性，還能培養成就感。

▲Dyson設計大賽台灣區獎項揭曉。（圖／Dyson提供）

國立台灣科技大學王妤文與林宗誼，以改善遠距離教學為出發點，設計出「Class Corner」作品，藉由手勢偵測的設計，可完成簽到、舉手提問及投票等動作，上課前還有鈴聲提醒，彷彿身處實體教室之中，投影功能輔以手勢操作，讓學生更加專注於教學內容上，並可以截圖與分享螢幕畫面，讓處於疫情後的遠距教學需求，能有更完整的學習體驗。

▲Dyson設計大賽台灣區獎項揭曉。（圖／Dyson提供）
 

關鍵字：

LIFE, 經典, dyson, 設計

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合 史上最年輕球王的勞力士太夯！　黑面Daytona超定價才搶得到 別被戀愛沖昏頭！有自己生活節奏、掌握立場　才能擁有吸男魅力 跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍 安海瑟薇現身美網觀眾席造型太絕！　白襯衫「綁出女神比例」零失誤 楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面