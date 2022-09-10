LIFE・經典／男大生設計聽障專用安全帽　奪Dyson台灣首獎

記者蔡惠如／綜合報導

以「設計能夠解決問題的發明」為核心的James Dyson設計大獎，連續9年在台徵件，日前品牌宣布台灣地區賽冠軍，由實踐大學陳岳峯奪得，它所設計的聽障朋友量身打造的安全帽，結合神經學研究，不需複雜機制，而是透過物理震動，讓使用者可聽到周邊完整的聲音資訊，不但真正解決聽障族群的痛點，也將代表台灣進入世界賽。

▲Dyson設計大賽台灣區獎項揭曉，由實踐大學工業產品設計系陳岳峯獲得首獎。（圖／Dyson提供）

能看到台灣學子們設計出解決問題、改善生活的發明，總是讓人振奮，從2005年開始舉辦的James Dyson設計大獎，鼓勵參賽者透過設計，改善潛伏日常生活中的疑難雜症，今年賽制評審由多名業界專業人士，與Dyson工程師組成，評選出前三名，將代表台灣進入下一個階段賽事，與來自世界各地的好手同台較勁。

日前品牌發表前三名，首獎由實踐大學工業產品設計系陳岳峯「摩西 - 聽障感官替戴安全帽」獲得，陳岳峯察覺聽障朋友仍會因無法聽見道路的警示聲，對騎車上路望之卻步，該作品結合神經學研究，透過震動方式，將完整的聲音資訊傳遞給聽障騎士，不需要複雜裝置，簡單解決問題，此外安全帽的束帶，也設計成讓助聽器不易掉落的結構，充滿細節巧思，且能真正解決問題。

實踐大學工業產品設計學系何奕劭作品「課本。課本。音樂盒」，則拿下台灣區賽優異獎，以若模糊各科目的界線，帶來不一樣的教育體驗的概念，設計出可製作出一個音樂盒的「課本」，透過電腦科學結合藝術及音樂課程，巧妙融合各科目的教材，接觸到未來可能感興趣的領域，學習變得更多元、整合性，還能培養成就感。

國立台灣科技大學王妤文與林宗誼，以改善遠距離教學為出發點，設計出「Class Corner」作品，藉由手勢偵測的設計，可完成簽到、舉手提問及投票等動作，上課前還有鈴聲提醒，彷彿身處實體教室之中，投影功能輔以手勢操作，讓學生更加專注於教學內容上，並可以截圖與分享螢幕畫面，讓處於疫情後的遠距教學需求，能有更完整的學習體驗。



