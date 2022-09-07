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5個細節輕鬆掌握人生「鬆弛感」　擺脫焦慮綁架、離開緊繃的情緒

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

在這個焦慮的時代，很多人都會深陷在其中，不能從容地過生活，甚至被焦慮綁架，每天都活在緊繃、痛苦的社會裡面，建議可以掌握這5個小技巧，幫助自己從焦慮感中擺脫，變成一個輕鬆自在的人，當然就離成功不遠。

▲人生,成功,學習,態度,。（圖／pexels）

1.有清晰的自我認知

對於自己的優點和缺點清楚深刻的了解，對於別人的看法不要在意，不放在心上，不去辯解，不要受到外在世界的影響跟刺激，只要對自己足夠瞭解，並且往正面的態度去思考，就可以改善來自各界的壓力，不過度去攀比、嫉妒。

▲人生,成功,學習,態度,。（圖／pexels）

2.真正的愛自己

很多人在小時候被父母、老師的框架拘束，長大後做什麼事情都放不開，害怕失敗、害怕做錯，不敢去嘗試，也害怕帶給別人失望的感覺，但愛自己的人懂得什麼是自我的界線，不用去討好別人，擔心沒做到他人的期待，因為他知道什麼才是對自己最好的狀態。

▲人生,成功,學習,態度,。（圖／pexels）

3.不害怕被討厭

身為人總是受到很多外在的觀點影響，別人的指指點點，都是壓力來源，真正活得輕鬆自在的人，懂得「世界上總有不喜歡自己的人」，所以不會為了做到人人都喜愛，而焦慮、害怕，不管在任何場合都可以明白，每個挑戰都只是人生的一小個片段，不足為懼。

▲人生,成功,學習,態度,。（圖／pexels）

4.長期主義

隨著生活節奏加快，很多人都變成急功近利的狀態，希望短時間內可以達到很好的效果，但是真正成功的人了解需要更多更長遠的規劃跟努力，才能接近勝利，不要把「這件事做不好我就完了」的心態放在心裡，而是應該一步一腳印，持續往前走，達到更好的人生。

▲人生,成功,學習,態度,。（圖／pexels）

5.學會放下

過錯、焦慮、不順的心理狀態，往往都會在心裡擺很久，覺得自己做不好的地方，總是難以跨越過去，其實人要懂得學會放下，身邊的人來來去去、事情也會隨著時間煙消雲散，不要太過執著，就可以慢慢走過去。

關鍵字：

人生, 成功, 學習, 態度

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