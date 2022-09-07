溫昇豪入圍視帝當下正好穿大紅色　發表感言多虧J.LINDEBERG 「招喜氣」　

▲溫昇豪分享J. LINDEBERG秋冬系列必買單品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

瑞典設計師品牌J.LINDEBERG 2022 秋今（7日）舉辦 2022 秋冬新品上市活動，邀請溫昇豪擔任嘉賓，恰好記者會當下剛好正在公佈「第57屆金鐘獎」入圍名單，而溫昇豪得知自己以《茶金》入圍戲劇節目男主角獎，第一時間分享喜悅心情：「看來身上這件衣服有些喜氣」。

▲溫昇豪穿著 J. LINDEBERG秋冬系列律動圖騰針織衫搭配羽絨衣招喜氣。（圖／品牌提供）

溫昇豪在《茶金》飾演協助美援任務的失意戰俘「KK劉坤凱」，此次入圍視帝心情平靜謙虛，他笑說：「我是蠻開心的，應該是這身紅色衣服有招來一些喜氣，要隨時隨地讓自己保持colorful（彩色）的心情，以前看報紙雜誌說幸運色都會忽略，現在覺得好像顏色是會改變運氣。」

品牌擅長以北歐簡潔設計融入機能性質打造經典高爾夫球服飾，恰好溫昇豪已接觸高爾夫運動多年，他謙虛說自己球技普通，正是因為「打得沒有很好，所以比較有朋友，打太好反而沒朋友了」。他更透露從18歲以來就養成了定期運動習慣，倒也沒有特別克制飲食，但也絕對不過量，若是前一天吃太多第二天自然就會少吃一些。

▲溫昇豪認為機能型運動衣物非常值得入手。（圖／品牌提供）

此次溫昇豪穿著品牌律動圖騰針織衫，以「Bridge」LOGO解構排列出如同橋樑般的律動效果，再遇上鮮明紅色系，讓他非常喜愛。被問到店內必買的3樣單品？溫昇豪表示，其實最喜歡身上這套Logo毛衣，其次也對機能型運動衣物非常感興趣，另外水壺、帽子這類配件也是購買清單之一。

▲J. LINDEBERG秋冬系列經典「Bridge」LOGO改以普普風的波浪律動呈現 。（圖／品牌提供）

J. LINDEBERG秋冬系列運用修身剪裁、不同面料拼接等手法設計長袖衛衣、連帽衛衣、立領外套、極致超輕量羽絨衣等；應用機能面料製作的西裝外套與西裝褲，防潑水、抗皺防撕裂滿足多方位需求。

華裔設計師品牌Daniel Wong近來也將時尚規模拓展到高爾夫球領域，2022春夏系列以「The Lochy Clan」發現為主題，將高爾夫球的一日穿搭行為發想，更加日常且生活化，新開發色塊條紋格紋面料串連起整季，將POLO衫、襯衫式洋裝、解構風格長褲、褲裙打造出極具運動感的服裝線條。