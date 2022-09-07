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cama cafeＸ嚕嚕米聯名「浮雲奶蓋」　超療癒風格好想開喝

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▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／cama、85度C提供）

▲cama cafe近期與北歐插畫嚕嚕米合作，推出超療癒奶蓋系列。（圖／cama、85度C提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序即將邁入秋冬，夏天火傘高張的氣候被秋天時節平撫不少，cama cafe近期與北歐插畫嚕嚕米（姆米）合作，以旗下「AIR浮雲奶蓋」飲品為基礎的聯名飲，有如白雲般輕飄濃密的奶蓋，加上超可愛的姆米插掛，讓整個咖啡時光漾出北歐風格的悠閒氣氛，療癒感十足，此外還有北歐森林風味咖啡豆、濾掛咖啡與限量聯名商品，讓姆迷們能搜集各種姿態的幸福瞬間。

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／cama、85度C提供）

本次聯名的4款「AIR浮雲奶蓋」，是cama cafe去年推出的新系列，上市後就變成為熱銷品項，本次聯名包裝除了有姆米，還有在姆明谷的好朋友們，等同加持奶蓋的夢幻感，其口味包括浮雲奶蓋海鹽黑咖啡、浮雲奶蓋錫蘭紅茶、浮雲奶蓋烏龍茶與季節新品浮雲奶蓋荔桃冰茶，即起至10／25期間，浮雲奶蓋全系列4款飲品，推任選第2杯享8折優惠。

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／cama、85度C提供）

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／cama、85度C提供）

此外，也推出全新研發的「北歐森林風味」咖啡豆與濾掛咖啡，以北歐森林世外桃源清新感為概念，調配出帶有萊姆、蘋果香氣，葡萄柚優雅酸質以及砂糖、茉莉花香甜層次感的中淺焙配方豆。加上可愛又療癒的外觀設計，在家喝咖啡也能有愉快心情。

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／cama、85度C提供）

85度C近期也與三麗鷗再度聯名合作，首次推出2款呆萌的布丁狗造型蛋糕，以及另外2款大人小孩「通吃」的HELLO KITTY造型蛋糕，整模和切片都有各自布丁狗和HELLO KITTY的黃色和粉色專屬蛋糕盒，無論是單人或是小家庭都能夢幻一下，整模蛋糕盒內墊高板還可以DIY做成置物架，可放手機或文具用品，全台限量2.5萬個。

▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／cama、85度C提供） ▲連鎖咖啡聯名商品。（圖／cama、85度C提供）

關鍵字：

cama, 85度C, 嚕嚕米, 三麗鷗, HELLO KITTY, 布丁狗, 姆米

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