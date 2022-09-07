維持社群平台環境健康、心情愉快　4種「好友」應該馬上刪除

▲臉書有些該刪除的好友類型，快清光讓自己每天心情好一點吧。（圖／pixabay、stocksnap，以下同）

編輯／借借

你有多久沒有審視過你的網路社交好友？有時候無止境的擴大生活圈並非好事，當你開始察覺臉書上面其實po文變得沒這麼有趣，就該是你大刀闊斧整頓的時候，找個時間把臉書好友欄打開，為了自己心靈健康著想，這4種朋友你該跟他們說刪除。

愛批評別人

批評有好幾種表現方式，從最無聊的直接開罵，到有意無意賣弄自我聰明的諷刺，一開始可能會覺得有趣或好笑，當你看了50個相同類似的訊息後，就會感到強大的負面能量，然後事情就變得一點也不好玩了。

大小事都廣播

有些人像是啃蝕著臉書的按讚數維生，生活中大小事都迫不及待與人分享，包括吃了什麼早餐、下午吃了什麼蛋糕、晚上換什麼衣服要去跑趴，還有許許多多枝微末節的貼文，讓人覺得生活保有點神祕感不好嗎？

▲若是些假面友誼已經讓妳感到困擾，不妨鼓起勇氣清一下好友欄。

愛炫耀

其實每個人或多或少都會分享自己難得的體驗，在此所指的愛炫耀則是一種「比例過高」的狀況，高檔飯店跟奢侈品的多量po文，有一部分比例都是營造的假象，而確實我們或多或少會被影響，對這種經常性炫耀的傢伙，把他逐出門外吧。

裸露狂

也許部分人士會對自己的身材感到滿意而分享，但卻不太顧及版上所有人的想法，有時露個乳溝耍個性感，很多人都已司空見慣，但更勝者還有火辣的三點不露但全裸之類，看個臉書結果卻相當尷尬，當然對於享受其中的族群就不用刪了。