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萬人讚爆！伊能靜：別把家庭照顧好卻對自己隨便，因為沒人比你更重要

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▲▼別對自己隨便！伊能靜一句話萬人讚爆 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

▲ 伊能靜在隔離期間苦中作樂，活成自己喜歡的日子。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

記者曾怡嘉／綜合報導

伊能靜把愛美當成一生志業，就連他的生活方式也被網友狂讚，日前他在小紅書分享，在隔離酒店時買了一束花，並且換上自己的床單，就連燈泡也換成黃光，即便就10天也要給自己最好的照顧，他說：「別說對自己隨便一點沒關係，因為沒有什麼人比自己更重要。」

▲▼別對自己隨便！伊能靜一句話萬人讚爆 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

伊能靜和大陸演員秦昊結婚，育有一女，他常在小紅書曬生活方式與愛情見解，總吸引一票粉絲追隨，他不只是愛美，更把生活過成一朵花，他強調愛人之前要先愛自己，千萬別對自己隨便。

▲▼別對自己隨便！伊能靜一句話萬人讚爆 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

他分享自己在隔離酒店時買了一束花，因不喜歡酒店內的消毒水味，他先是開了窗戶，然後把一次性的浴巾沾濕，再用香茅草噴霧把家具和地上都噴了一遍，讓消毒氣味散去。

朋友勸他隔離就10天，只要熬一熬就過去，但他卻認為生命有限，即便是10天也是很珍貴，因為自己非常重要，他想給自己的每一天都是最好的照顧。

▲▼別對自己隨便！伊能靜一句話萬人讚爆 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

他說到因為沒有花瓶，就用速食湯的晚，塞了花的包裝紙再用緞帶一綁，就成了花瓶，在床上鋪了在機場買的維密毯子，再把昏暗的白光燈泡，換成了黃光，就連家具也調整了位置，把隔離酒店瞬間變成溫暖房間。

▲▼別對自己隨便！伊能靜一句話萬人讚爆 。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

他說：「無論在哪裡，我都想給自己最好的，不一定是貴和便宜，而是用心和創意。所以不要說對自己隨便一點沒關係，你可以隨性、放鬆、舒服，但絕不能把老公孩子照顧好，卻對自己隨便，因為沒有什麼人比你自己更重要。」

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關鍵字：

伊能靜, 生活, 愛自己

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