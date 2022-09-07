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天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交

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▲▼最懶星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲懶癌最高境界就是在家連門都不出。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

累了一天，回家你是不是也爛成一灘泥，能躺著絕對不坐？連朋友想約你也覺得好懶！以星座懶散度來看，有5個星座根本就是懶癌患者，你也進榜了嗎？

#第5名 雙魚座

雙魚就喜歡賴在床上，整天就是睡眼迷濛的樣子，如果今天沒有事情，可以在家從天黑睡到天亮，天亮再睡到天黑，他們無論心情好或壞，睡覺絕對擺第一，就能朋友揪出們也懶得去，如果真的願意踏出門，那麼絕對是真愛。

#第4名 雙子座

雙子就是出名的只出一張嘴，只會說卻超級懶得做，平時出去可以玩得很嗨，但回到家就爛成一灘泥，連睡衣都懶得穿，很多事想到無解，不如放空更快活。

▲▼最懶星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第3名 天秤座

天秤在外面都給人優雅大方的感覺，但你看到的只是他的外表，他們只要回家就會現出原形，就連洗澡都懶得洗，對天秤來說，家裡就是最安穩的避風港，在家就只需舒服，他們的居家裝扮就連朋友都認不出。

#第2名 巨蟹座

巨蟹座是出名的懶，只要沒事就喜歡宅在家，吃零食看電視再配飲料，早上起床甚至連牙都可以不刷，懶散模樣能多久就多久，就連東西掉地上了也懶得撿，直到需要那件東西才想要去找，在家絕對叫外送。

▲▼最懶星座排行榜。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第1名 水瓶座

水瓶是懶惰的最高境界，懶到連飯都懶得吃、甚至連朋友都懶得交，變得越來越喜歡獨處，如果沒有必要出門，在家待一個月也沒問題，獨處也可以超開心，自得其樂到別人難想像。

►萬人讚爆！伊能靜：別把家庭照顧好卻對自己隨便，因為沒人比你更重要

關鍵字：

星座, 懶惰, 懶癌, 排行榜

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