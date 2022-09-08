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小心中秋「三高危險食物」Top 3！營養師推「腸胃公休飲食法」不怕胖

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▲▼ 營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師推薦中秋連假後可用「腸胃公休日」飲食法，幫助體內大掃除、提升代謝力。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pixabay

中秋連假倒數中，你是否已吃了不少月餅？還準備多跑幾場「烤肉趴」？在節日氣氛下難免會多吃一些燒烤大餐和月餅，但知名營養師高敏敏公開中秋節「三高危險食物」Top 3，提醒大家注意高油、高鹽、高熱量飲食盡量少吃一點。但若真的吃了大餐也別太緊張，她分享「腸胃公休日」飲食法，建議節後可用腸胃公休日幫體內大掃除，循序漸進減輕腸胃負擔，揮別卡卡不順暢、減少肥肉堆積機會，維持好的消化機能，為秋季儲備良好代謝力。

＃高熱量：大份量月餅

過節一定要吃月餅，但建議可以做好3件事。
1.選擇少油、少鹽、少糖製作的月餅，或是高纖維內餡的口味，熱量跟負擔都較少。
2.與家人共享，減少熱量、增進感情，可以兩人一顆或大顆切成4份。
3.推薦下午時段享用，吃完還可以起身多活動、促進消化。

▲▼ 營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃高油脂：油滋滋燒烤

烤肉除了肉片，最少不了的就是各種加工品，但仔細看就會發現，加工品的熱量總是名列前茅，尤其油脂就佔了整體熱量70%的百頁豆腐是營養師最害怕的食物。建議多選擇原型食物，像是蔬菜、海鮮、低脂肉品來烤更健康。

▲▼ 營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃高鹽：高鈉烤肉醬

烤肉醬對很多人來說是燒烤中不可或缺的靈魂調味料，但輕輕一刷就會增加大約23kcal和將近400mg的鈉含量。建議少沾醬，享用食物最原本的味道，也可以自製烤肉醬更健康。

▲▼ 營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

難得的節日，應該還是有不少人想放縱一下，好好享受美食，也沒關係，高敏敏建議可以在大魚大肉、大餐日後，透過「腸胃公休日」來減輕罪惡感。「腸胃公休日」比起常見控制進食時間的數字飲食法還要更好執行，想開始實行輕飲食的人不妨先試試看！

執行上，建議可以採「吃六休一」的方式，一週選一天當作腸胃的公休日，透過原型高纖的食材搭配含有好菌的優酪乳，取代高油高鹽高糖的飲食，減輕腸道負擔，來個體內順暢大掃除。而且「腸胃公休日」就連外食族也能輕鬆達成，高敏敏建議可選擇方便好取得的超商輕食作為搭配，她也給出一日菜單範例如下。

▲▼ 營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃早餐可吃：地瓜＋沙拉＋優酪乳

地瓜擁有豐富的膳食纖維與寡醣，加上優酪乳的好菌，可以幫助腸道維持好的菌叢生態，幫助維持消化道機能，再搭配生菜沙拉，一次攝取足量的膳食纖維、植化素及維他命Ｃ。

＃午餐吃：玉米＋雞胸肉＋沙拉＋優格

雞胸肉是低脂肪的肉類來源，能提供身體能量，尤其優格中的蛋白質經由乳酸菌發酵分解成小分子後，更有利於腸道吸收。除了透過生菜沙拉補充膳食纖維，把每天在吃的白飯替換成有纖維的玉米，幫助消化更加順暢。

＃晚餐吃：五穀飯＋炒青菜＋蒸魚＋水果

下班後的晚餐只要選對食物也是能吃得飽飽的，享受腸胃順暢、少負擔的輕鬆感！以全穀類澱粉搭配顏色豐富的蔬菜跟清蒸魚肉，可從中獲Oomega-3脂肪酸，飯後再來一份新鮮水果，讓飲食更均衡。

▲▼ 營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃點心拒絕高熱量：蘋果＋優格

兼具甜點口感又有健康概念的優格，作為下午茶點心是一個很棒的選擇，除了補充每日所需的乳製品及鈣質外，也是快速補充體內好菌的方式。

＃運動後黃金比例：香蕉＋優酪乳

運動後來根香蕉，可以快速補充能量，搭配含有碳水化合物及蛋白質的優酪乳，碳水化合物負責提供能量恢復體力、蛋白質幫助組織修復及肌肉生長，讓你達到更好的運動效果，且優酪乳搭配香蕉還可以幫助排便順暢，減少體內負擔。

▲▼ 營養師揭「中秋三高危險食物」Top 3 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏也提醒，想要執行腸胃公休日，除了喝優酪乳外，補充水分也很重要！建議養成隨時喝水的習慣，一天至少要喝約2000ml水，足夠的水分才能維持身體代謝力、排除體內囤積廢物。

最後高敏敏也建議，節日要過、烤肉還是要烤，但吃之前看一下食物的營養標示跟成分，知道自己吃了什麼、吃了多少很重要，才有意識確保不進食過度，且中秋節後再利用「腸胃公休日」，幫身體啟動好的代謝。

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關鍵字：

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