英國新任首相複製女王「色票穿搭」　選穿「紫色」傳達另一層意義

記者王則絲／台北報導

英國新任首相特拉斯（Liz Truss）6日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）覲見伊莉莎白女王，完成了就職儀式，並於7日正式上任，這幾天的公開行程中，特拉斯以高衣Ｑ吸引了更多目光，同色系的「色票穿搭」，幾乎學到了女王的精髓，日前選穿一身紫色連衣裙，不只顯得優雅莊重，更是為了傳遞另一層意義。

▲英國新任首相特拉斯的紫色造型，同時傳遞了一種團結的訊息。（圖／路透）



今年47歲的特拉斯為英國史上第三位女性首相，據外媒報導，特拉斯的行事作風與穿衣都頗有柴契爾的影子，被封為是「鐵娘子第二」。

英國伊莉莎白女王在公開場合經常以鮮豔色系的套裝為主，她的「色票穿搭」是皇室時尚的佳話，此外，回顧先前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，也是以明亮的套裝襯托高衣Ｑ。「色票穿搭」不只能符合正式場合，同色系還能減少思考搭配的時間，容易吸引注意力之外，同時又能是傳遞訊息的一種媒介。

▲女王正式任命特拉斯為新任首相，當時特拉斯選穿深藍色的套裝。（圖／路透）



特拉斯近日便複製了「色票穿搭」的穿衣方式，日前選穿一身紫色的連身裙裝亮相，不僅顯得高貴優雅，還有另一層解讀：紫色被認為是融合對立黨派（藍色與紅色）的顏色，代表獲得雙方的認可，有著團結的意義；而特拉斯覲見女王時所穿的深藍色套裝，則被認為是代表信心、力量、穩定的色彩。

▲特拉斯也曾穿過不少單色系的風格造型。（圖／翻攝自Liz Truss FB）



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