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給自己爭取復合的機會！「5個方法」讓你從分手快速走出來

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▲▼5個方法讓你走出分手悲傷。（圖／Unsplash）

▲真的放不下，請給自己一個提出復合的機會。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）

編輯／Lily

分手過的人都知道，夜晚更容易讓人感傷，害怕孤單，更害怕自己永遠走不出來，其實失戀並不是壞事，除了能藉此了解自己的不足，更能幫助尋找到下一段理想關係，盤點5個方法讓你盡快走出來。

#將與對方有關的東西都刪除

分手後盡量斷了和對方的聯繫和一切可能，不管是主動提或是被分手都要將這段逝去的關係，處理到乾淨俐落，如果社交、通訊軟體不想刪，就盡量屏蔽不要去看，先把距離拉遠，把傷心交給時間，會越來越好的。

#分散注意力

不要每天去想為什麼，更別去懷念過往的種種，你該做的是讓自己忙碌起來，因為一閒下來就容易胡思亂想、傷心難過，把好不容易拉開的距離再次拉近，進入傷心的迴圈中。

▲▼5個方法讓你走出分手悲傷。（圖／Unsplash）

#把難過宣洩出來

找三五好友們出來傾訴，不管是好的或是壞的全都說出來，讓悶著的情緒獲得釋放，或是爬山、跑步都行，把情緒宣洩，盡量把自己搞得累一點，你會感覺輕鬆不少。

▲▼5個方法讓你走出分手悲傷。（圖／Unsplash）

#好好吃飯、好好睡覺

分手雖然難過，但還不到世界末日，請認清分手的事實，即便傷心難過，他也不會再回來，請記得好好吃飯、好好睡覺，真的傷心也就好好傷心吧！工作要做，你往後的日子還是要過。

#給自己爭取復合的機會

雖說好馬不吃回頭草，但若是認真思考過還是放不下，那就努力放手一搏吧！給自己機會爭取復合，但若是被拒絕也記得要瀟灑轉身，既然沒有可能，就別再為難自己和對方了。

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關鍵字：

分手, 感情, 戀愛

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