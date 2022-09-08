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威廉王子夫婦牽兒女上學畫面太有愛　凱特優雅「家長裝」被秒殺

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▲▼ 威廉王子夫婦帶小孩上學 。（圖／路透社）

▲威廉王子與凱特牽著3個兒女，一同到新學校報到。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子（Prince William）、凱特王子妃（Kate Middleton）與3位王子和公主，一家五口已從居住9年的肯辛頓宮搬遷到伯克郡的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage），就近照顧高齡96歲的女王伊莉莎白二世，也離凱特的娘家較近。昨夫婦倆牽著兒女到新學校蘭布克學校（Lambrook School）報到，畫面幸福洋溢，時尚焦點凱特所穿的優雅「家長裝」，一曝光旋即被秒殺。

▲▼ Lambrook School 。（圖／翻攝Lambrook School官網）

▲蘭布克學校擁有大片森林綠地讓學生活動。（圖／翻攝Lambrook School官網）

蘭布克學校招收3至13歲的學生，不僅專注學生課業，也相當重視戶外活動，設有泳池、足球場、9洞的高爾夫球場，還培養孩子馬術、潛水、打馬球等，讓決心讓孩子遠離倫敦鎂光燈的威廉王子夫婦非常滿意，送9歲的喬治王子、7歲的夏綠蒂公主與4歲的路易王子就讀；另一重大決定是夫婦倆不再續聘24小時貼身照顧的「皇家褓母」瑪麗亞波拉羅（Maria Borrallo），而改為需要場合才會出現的「輔助褓母」，代表他們要親自照顧孩子，因此3個孩子讀同一所學校，方便他們接送。

▲▼ 威廉王子夫婦帶小孩上學 。（圖／路透社）

▲校長Jonathan Perry（左）分別與3位小王子、小公主握手寒暄。（圖／路透社）

昨威廉王子一家五口手牽手走路上學，蘭布克學校校長Jonathan Perry親自在門口迎接，與小王子、小公主一一握手寒暄，吸引眾人目光，而眼尖的王室迷發現，凱特王子妃果然是標準的「圓點控」，又穿波卡圓點洋裝亮相，此次所穿為倫敦品牌RIXO約7,500元的棕色白點洋裝，目前官網各尺寸已售罄。

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