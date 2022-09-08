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風・Luxury／伯爵凹凸不平月相擬真　梵克雅寶上演星際芭蕾太夢幻

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▲▼月相錶 。（圖／公關照）

▲伯爵風格大使范少勳佩戴全球限量8只的PIAGET Emperador 18K白金大月相琺瑯高級工藝腕錶。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

10日將迎來中秋節，錶款的第一聯想月相錶，幾乎各品牌都有此浪漫設計，但伯爵（PIAGET）、Arnold & Son把月亮放大了，還加入精巧裝飾或鑲嵌寶石，凸顯月亮之美；梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）甚至將「星際芭蕾」搬上Planétarium天象儀自動機械裝置，忠實重現六顆行星在特定時間環繞太陽運行的軌跡。

▲▼月相錶 。（圖／公關照）

 

▲PIAGET Emperador 18K白金大月相琺瑯高級工藝腕錶，3,890,000元。

琺瑯工藝加持
伯爵風格大使范少勳近日戴上伯爵全球限量8只的PIAGET Polo Emperador 18K白金大月相琺瑯工藝高級複雜腕錶，面盤上的醒目大航海地圖，出自琺瑯彩繪大師Anita Porchet之手，她運用雕刻琺瑯與微繪琺瑯兩種技法，悉心描繪地圖與漸層色調海洋，6時位置的大月相從遮蔽的角度設計呈現陰晴圓缺，並以手工打磨方式傳神演繹月亮凹凸不平的表面。

▲▼月相錶 。（圖／公關照）

▲Arnold & Son新一代Luna magna Ultimate II於立體月相鑲嵌帕拉伊巴碧璽，約6,663,000元。（圖／Arnold & Son提供）

華麗寶石月相
Arnold & Son同樣推出限量8只的特殊月相錶，以招牌的Luna magna Ultimate II
立體月相錶為藍本，設計華麗升級的新作，月相不再是傳統的銀或黃色月盤，竟在3D立體月球上鑲嵌161顆帕拉伊巴碧璽，並採用價值高出黃金30倍、經過PVD鍍色的「釕晶體」打造面盤，呈現與帕拉伊巴碧璽相呼應的藍綠色澤，配上錶圈與錶耳上隱密式鑲嵌的方鑽，華麗至極。

▲▼月相錶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶今年話題之作Planétarium天象儀自動機械裝置，結合瑞士音樂家Michel Tirabosco編製的芭蕾舞曲。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

上演星際芭蕾
法國珠寶世家梵克雅寶的詩意時計赫赫有名，今年與CompliTime團隊合作設計複雜機械驅動模組Planétarium自動裝置，將太陽及水星、金星、地球（及其衛星月球）、火星、木星和土星等全搬上Planétarium自動裝置，每顆星體均按其實際速度運行，當啟動後，一顆流星於小門浮現，環繞錶盤移動以指示小時，在瑞士音樂家Michel Tirabosco創作的美妙樂聲下，流星掠過各大行星，上演天際芭蕾，讓人目眩神迷；作品底座設示時、分、晝與夜、日期、月份、年份的萬年曆，以及動力儲存顯示，另有一扇門可欣賞自動裝置的音樂盒和樂鐘。

▲▼月相錶 。（圖／公關照）

▲Planétarium天象儀自動機械裝置，忠實重現六顆行星在特定時間環繞太陽運行的軌跡。

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關鍵字：

風Luxury, 伯爵, PIAGET, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, Arnold & Son

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